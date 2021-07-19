Bu haftanın büyük bölümünde bayram nedeniyle yurtiçi piyasa kapalı olacak. Bu nedenle lokallerin bir miktar dövizden liraya yöneldiklerini belirtebilirim.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 8,50 seviyesinin altını gördü. Haziran ayındaki sert yükselişlerin ardından temmuz ayına yatay başlayan kur, 8,4868 seviyesine kadar indi. Dolar/TL, ardından 8,52 seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL yaklaşık 3 haftadır 8,55- 8,75 bandında işlem gördü. Kurda 8.88 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında sınırlı kazançlar da yaklaşık üç haftadır devam ediyor. Teknik açıdan 8,55 - 8,60 - 8,66'yı direnç seviyeleri, geri çekilmelerde ise 8,45 - 8,40'ı ise destek seviyeleri olarak izliyor.



AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET

TCMB'den yakın zamanda faiz indirimi gelmeyeceğinin düşünülmesi, Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Yellen'ın 'yüksek enflasyonun geçici olduğunu vurgulaması ve tahvil alım programlarının kısa sürede başlanmayacağını açıklaması' aşağı yönlü harekette etkili. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,30'lara kadar gerilemesi, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine destek veren bir gelişme.

Her ne kadar TCMB'nin politika faizinin önümüzdeki bir ay boyunca yüzde 19'da kalacağının anlaşılması endişeleri azaltsa da, önümüzdeki aylarda erken bir indirim olabileceğine yönelik endişeler tamamen ortadan kalkmış değil. Bankacılara göre bu haftaki PPK'da ek sıkılaştırma mesajı olmaması olumsuz bir gelişme olarak görülürken, bir indirim mesajı verilmemesi ise olumlu algılandı.



ENFLASYON RAPORU YOLDA

Piyasalarda MB gündemi açısından takip edilecek bir sonraki gelişme ayın son gününde gerçekleşecek yılın üçüncü enflasyon raporu olacak. Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15 üzerine çıkarken, MB'nin tahmini yüzde 12.2 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar MB'den PPK öncesi belirgin yukarı revizyon bekliyorlardı. Ancak PPK'da buna yönelik bir sinyal olmaması piyasayı şaşırttı. Tüketici enflasyonu yüzde 17.53 ile Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, son verinin ardından ekonomistler yılsonu enflasyon beklentilerindeki düşüşleri azaltma eğilimini belirginleştirdiler.

TÜFE ile ÜFE arasındanki farkın 25 puanın üzerine çıkması, enerji fiyat zamları ve kuvvetli büyüme TÜFE üzerindeki yukarı riskleri daha belirgin hale getirdi.



DÖVİZ MEVDUATINDA ARTIŞ

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 2 milyar 205,3 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre; bir önceki hafta 226 milyar 23,90 milyon dolar olan yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 9 Temmuz ile sona eren haftada 228 milyar 229,2 milyon dolara geldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.363,28 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile KOBİ Sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,56 ile madencilik oldu.