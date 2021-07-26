Yurt içinde piyasalar Kurban Bayramı sebebiyle kapalıyken Dolar/TL paritesinde de dar bir bantta dalgalı bir seyir izleniyor. Dolar kuru haftanın son işlem gününe 8.56 seviyelerinden başlarken, piyasalar ABD'den gelecek PMI verilerini takip edecek.

Gelecek veriler ile birlikte dolar endeksinde volatilite artacaktır. Artacak volatilite ile birlikte Dolar/TL paritesinde de hareketlilikler olabilir. Bununla birlikte bu haftanın ilk işlem gününde piyasalar yurt içinden gelecek olan kapasite kullanım oranı ve imalat güven endeksi verilerini bekliyor. Dolarda yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 8.61281 - 8.65089 - 8.71038 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edildi. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 8.54006 - 8.50024 - 8.45016 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.



ECB FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Yurt içi piyasalarda tatilin son günü dolar kurunun yatay hareketini devam ettirdiğini gördük. Yurt dışı piyasalarda ekstra agresif bir fiyatlamanın olmaması da bu yatay seyrin korunmasını sağladı.

8.57 seviyesinin hemen altında seyreden parite için ilk destek, yakın zamanda test edilen 8.50 seviyesidir. Bu desteğin kırılması TL lehine hareketlerin ağırlık kazanmasını sağlayabilir. Olası tepkilerde ise 8.57 üzerinde ara dirençler haricinde ana direnç 8.784 seviyesidir.

Geçtiğimiz gün ECB'nin (Avrupa Merkez Bankası) faiz kararı sürpriz yaratmazken, ardından gelen açıklamalarda para politikası konusunda bir değişikliğe gidilmediği anlaşıldı. Böylece ECB'nin para politikası değişikliği sinyali, bir sonraki toplantıya kaldı diyebiliriz. Euro/Dolar paritesinde 1.18 etrafında hareketler gözlemeye devam ediyoruz. 1.1740 ise ilk kısa vadeli direnç. 1.18 altında 1,1740 kısa vadeli desteği test edilebilir ve 1.1719 1.1657 desteklerine doğru geri çekilme mümkün olabilir. 1,1800'ün üzerine çıkabilirse 1.1840 1.1871 1.1917 ve 1,1946'ya doğru hareketin devamını görebiliriz.



ABD VE ASYA'DA DÜŞÜŞLER

Enflasyon ve salgın kaynaklı endişeler küresel hisse piyasaları üzerinde satış baskısını artıran gelişmeler olarak takip ediliyor. BIST-100 Endeksi yurt dışındaki zayıf görünümün etkisiyle gün içi kazançlarını geri vererek cuma gününü yüzde 0,29'luk düşüşle 1.363,28 puandan tamamladı.

ABD borsalarında da kayıplar yaşanırken, Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne bir miktar satıcılı başlamaları bekleniyor.

BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Sarı metal gün içinde ara ara sert hareketler yapsa da aslında yatay seyrini koruyor. Aşağıda 1794 seviyesi önemli bir destek olarak düşüşlerde tepkiye sebep oluyor.

Yukarıda ise ara direnç 1813 olmakla birlikte dört saatlik grafikteki 233 birimlik ortalama ana direnç alanı olarak görülebilir.

Yatay bir seyirde zigzag hareketleri sürse de olası destek ve direnç kırılımlarını dikkatle izlemek gerektiğini düşünüyorum.