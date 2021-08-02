Fed sonrası Dolar Endeksinde görülen baskılanmayla beraber Dolar/TL paritesinde düşüş haftanın son işlem gününde de sürdü. Son bir buçuk ayın en düşük seviyesine gerileyen parite 50 günlük alçalan kanalın alt bandı ve 8.3948 destek bandı bölgesinde fiyatlamakta.

Bu bölgenin aşağı kırılması durumunda paritede 6.8940-8.7979 bandında yükselen hareketin yüzde 23.6 fibonacci bölgesi olan 8.3495 seviyesi sonraki destek bandı olarak ön plana çıkmakta. Diğer yandan olası yukarı yönlü hareketlerde 8.4907 ve 50 günlük ortalama ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

Dolar/TL paritesi, endeksle birlikte 8.4500 desteğine kadar geri çekildi. 8.4500 desteği üzerinde tutunması halinde tekrardan yükselişler görebilmemiz mümkün.



TL LEHİNE İŞLEMLER

Bu durumda 8.5950 ve 8.7935 direnç olarak izlenebilir. 8.4500 seviyesinin kırılması halinde ise TL lehine işlemler devam edebilir. Bu durumda da 8.3290 ve 8.0400 destek oluşturabilir. Çarşamba akşamı Fed'dan gelen açıklamalar sonrası Dolar tarafındaki değer kaybı devam etti ve Euro/Dolar tarafında yukarı tepki gözlendi.

Powell'ın güvercin açıklamaları ile artan risk iştahı, bono faizlerinde geri çekilmeye de sebep olurken, altın tarafında da yukarı tepki gözlendi.

Euro/Dolar tarafındaki yukarı hareketin devamı için 1,1870 ilk kısa vadeli destek. Bu seviye üzerinde kısa vadeli yukarı trend görünümü korunabilir.

1,1870'in altına inebilirse 1,1840, 1,1800 1,1752 desteklerine doğru geri çekilme mümkün olabilir.

Cuma güne ABD Merkez Bankası Başkanının açıklamaları sonrası global piyasalardaki olumlu havayla başlayan yükseliş sonrası BIST 100 Endeksi Sınai Endeks bilanço beklentilerinin de etkisi ile yüzde 2,27 değer kazanarak günü 1.391,64 puandan tamamladı.



İLK DESTEK 1805 BANDI

Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi bir önceki güne göre değişmeyerek yüzde 18,73, 10 yıllık tahvil 10 baz puan azalarak %17,61 seviyesinden işlem gördü.

Gün içinde aşağı yönlü 8,43 seviyesini test eden Dolar/TL buradan gelen alımlar ile 8,56'lı seviyelere kadar yükseldi. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 376 seviyesinden işlem gördü. Son bir buçuk ayın en yüksek bölgesinin yakınına tırmanan ons altın, 1834 direnç bandı yakınlarından gelen satışlarla 1830 bandının altına geri çekildi. Değerli madende bu bölgeden yaşanan geri çekilmenin sürmesi durumunda 1814 ve 1805 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir.

Diğer yandan yukarıda 1834 direnç bölgesi üstüne olası hareketlerde 1845 ve 1853 seviyeleri direnç oluşturabilir.