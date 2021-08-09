BIST 100 endeksi, geçtiğimiz cuma günü önceki kapanışa göre 2,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0.49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.26 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2.82 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

DOLAR 8.60, GÖZLER ABD'DE

Yukarı yönlü hareketini sürdüren dolar 8.60 seviyesini gördü. Piyasalarda gözler ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Piyasalar, haftayı fiyatlamalarda etkili olabilecek önemli bir veri ile tamamlıyor:

ABD tarım dışı istihdam... Temmuz ayında tarım dışı istihdamda 870 bin beklentisi var. Ülkede işsizlik oranının ise yüzde 5,9'dan yüzde 5,7'ye düşeceği tahmin ediliyor. Verinin beklentilerin altında kalması ya da aşması ekonomik toparlanmanın gidişatı Fed'in varlık alımı azatlımı patikasıyla ilgili ipucu verecek.

23 EYLÜL KRİTİK TARİH

12 Ağustos'taki PPK'da bir faiz değişikliği beklenmezken, piyasa verilecek mesajlar önemli olacak. Ancak ağustos enflasyonunun belli olmasının ardından 23 Eylül'deki faiz toplantısında nasıl bir aksiyon alınacağı daha çok merak ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun 'enflasyonun üzerinde faiz' söylemi ile ağustosta enflasyonun yüzde 19 politika faizini aşabileceği ihtimali yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla enflasyonda düşüş trendi başlamadan erken bir faiz indirimi yapılabileceği endişeleriyle TL'de değer kaybı yaşandı.

ENFLASYONDAN KORUNMA ARACI

Reuters anketine göre, altın fiyatları küresel ekonomide toparlanmaya bağlı olarak merkez bankaları para politikasını sıkılaştırmaya başlamadan önce bu yılın geri kalanında ons başına 1.830 doların üzerine taşınacak. Küresel büyüme düzeldikçe ve enflasyon geçici hale geldikçe güvenli liman talebi azalacak.

Uzun vadede fiyatlarda geri çekilme yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Ancak kısa vadede fiyatlar, altın takı talebindeki toparlanma ve gelişen piyasalar toparlanırken doların zayıflama potansiyeli gibi faktörlerle destekleniyor. Daha zayıf bir dolar, altının cazibesini artırıyor. Enflasyonda son zamanlarda görülen artış da, yatırımcıları genellikle bir enflasyon riskinden korunma aracı olarak görülen altın satın almaya teşvik edebilir.