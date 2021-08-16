ABD'de açıklanan enflasyon verisinin dolar üzerinde yaptığı baskının kısa sürdüğünü ve dolar endeksinin (DXY) hafif yükseliş kaydettiğini izledik.

Ancak, DXY halen yakın zirvesinin altında bulunuyor. Asya hariç Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimleri de yatay bir seyir izledi. Şu aşamada Fed ile ilgili şahin beklentiler devam etse de dolardaki kısa vadeli momentum kaybı ile GOÜ para birimleri yatay görüntülerini koruyabilir. Bu kapsamda da TCMB faiz kararı sonrasında TL'de oluşan olumlu görüntü bu haftanın ilk günlerinde de sürebilir ve kur 8,63 direncinin altında kalarak 8,51 desteğine kadar geri çekilebilir. TCMB, mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek para politikası duruşunu değiştirmedi ve politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 19'da sabit tuttu. Haziran ayında cari açık 1,13 milyar dolar oldu. Beklenti 1,15 milyar dolardı. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 29,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş eğilimi TL için pozitif bir katalizör.



1.448 PUANI TEST ETTİ

ABD'den gelen veriler toparlanmayı işaret ederek pozitif bir görünüm çizdi. Enflasyon tarafındaki artış ise can sıkıcı bir hal almış durumda. İşsizlik sigorta başvurularının, önceki haftalara göre düşüş göstermesine rağmen, ÜFE tarafındaki artış, tam olarak bu duruma bir örnek niteliğindeydi. Son olarak Robert Kaplan, Ekim ayına kadar varlık alım hızının düşürülmesinden yana olduğu görüşünü paylaştı.

Altın ve endeksler tarafındaki yukarı hareket devam ederken, Euro/Dolar tarafında da 1,17 üzerinde yukarı harekete istekli bir görüntü var. Ancak henüz orta vadeli aşağı trend görüşümüz bozulmadı. Cuma güne yüzde 0,63 artıda başlayan BİST100 Endeksi, TCMB'nin faiz kararı sonrasında 1.448 seviyesini test etti ve günü yüzde 2,38 artıda 1.444,46 puandan tamamladı. Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre değişmeyerek yüzde 18,97 seviyesinde sabit kalırken 10 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 24 baz puan düşüşle yüzde 17,47 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,345'ten işlem gördü.



ALTINDA 503 LİRA HEDEFİ

TCMB'nin faiz kararının ardından 8,51 seviyesine kadar gerileyen Dolar/TL 8,51- 8,64 bandında, Euro/TL 10,02-10,17 bandında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 383,2 oldu.

Makroekonomik verilerden destek alan ABD borsaları yükseldi. Avrupa Borsaları pozitif ağırlıklı bir seyir izledi.

Gram altın, 487 lira direncine ulaşsa da, Dolar/TL tarafındaki düşüşün etkisi ile üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Bu nedenle gün içinde bu seviyeyi takip etmeye devam edebiliriz. 487 üzerine çıkabilirse 493 495 500 ve 503 seviyeleri hedef olarak kullanılabilir.

487 altında kaldığı sürece yeniden 479, 476 ve 472'ye doğru gerilemenin önü açılabilir. 1751'in üzerinde kalındığı sürece yukarı hareketin devamı mümkün.

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