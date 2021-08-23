Yılın ilk yarısında yüzde 8.13 gerileyen Borsa İstanbul, son haftalarda yönünü yukarı çevirdi ve ilk yarıdaki kayıplarının önemli bölümünü telafi etti.

Ancak geldiğimiz seviyeler itibarıyla endeksin bir miktar zorlandığı görülüyor. Kısa vadede hem döviz hem de hisse senedi piyasaları için en önemli gündem maddesi enflasyon ve Merkez'in faiz kararı olacak.

Kısa vadede Borsa İstanbul ile ilgili beklentiler olumlu yönde. Son 3 haftada hızlı bir yükseliş gerçekleştiren endekste geri çekilmeler genel olarak teknik düzeltme olarak değerlendiriliyor.

Teknik göstergeler her ne kadar gücünü koruyor olsa da güçlü yükselişler için 1.462 ve 1.470 dirençlerinin üzerinde kalıcı seyirler kaydedilmesi gerektiği görüşü hakim. Aşağıda ise 1.450 desteğinin altında kalınması halinde 1.436 ve 1.415 diğer destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Bu tür dönemlerde dengeli ve riski dağıtan bir portföy oluşturmak en doğrusu.



DOLAR KURUNDA 8.47 ÖNEMLİ

11 Ağustos'ta 8.6885'e kadar yükselen dolar/TL paritesi, 6 işlem gününde yüzde 3.6 değer kaybederek 8.3728'e kadar gerilemişti.

Bu süreçte gelişmekte olan diğer ülke para birimlerinden pozitif ayrışan dolar/TL, Fed'in FOMC tutanaklarında varlık alımlarında azaltıma yaklaştığına işaret etmesiyle tekrar 8.50'nin üzerine çıktı. Dolar/TL'de kısa vadede izlenmesi gereken seviye 8.4750. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 8.59 seviyesi hedeflenebilir. 8.6350, 8.70 yukarıdaki diğer direnç seviyeleri, aşağıda ise 8.4250 destek olarak izlenebilir. Ancak eylül ayında gelebilecek olası bir sürpriz faiz indirim kararı kurlarda yukarı yönlü hareketi hızlandırabilir.

Delta varyantının yarattığı ekonomik endişelerden destek bularak bu hafta 1.800 dolarla flört etmeye başlayan altın, haftanın sonuna doğru bir kez daha Fed'in yarattığı dalgalanmayla geriledi. Fed-altın inatlaşmasının sürdüğünü söyleyen uzmanlar, orta-uzun vadede ise altının yukarı yönlü manevra alanı olduğunu düşünüyor. Uluslararası piyasalarda spot altın güçlenen ABD dolarının etkisiyle 1.770 dolara geri çekildi. Altında yukarı hareket bir kez daha Fed baskısıyla ivme kaybederken, 1.750 dolar bölgesi bir sonraki destek olarak izlenebilir. Fed baskısına rağmen 'inatçı bir ons altın yatırımcısı var', altının hala manevra alanı bulunuyor.



1.878 RALLİSİ YAŞANABİLİR

Bu hafta altının onsu 1.785 doları aşarak son bir yıldır devam eden aşağı yönlü trendinin üzerini test etmeye başladı. 1.790-1.800 seviyesinin kırılmasının pozitif bir sinyal olacağını söyleyebilirim. Sonraki hedefleri olarak haziranda gördüğü 1.856 dolar ve 2020- 2021'in düşüş çizgisinin geçtiği 1.878 dolara ulaşma denemesi beklenebilir. Commerzbank analistlerine göre 1.670 doların aşağı doğru kırılmasıyla 1.600 dolar seviyesi görülebilir.