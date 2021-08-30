Geçtiğimiz hafta perşembe günü Fed üyelerinin şahin konuşması ve Afganistan kaynaklı jeopolitik haber akışı gün içerisinde USD/ TRY'de oynaklığı artırırken, Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimlerinde hafif baskı gözlendi. Cuma ise TSİ 17'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Toplantısı'ndaki konuşması öncesinde toparlanma gözlendi. Powell'ın, varlık alım programı konusunda daha net bir yol haritası ortaya koyup koymayacağı izlenecek. Artan koronavirüs vaka sayısı ile beklentiler altında gelen bazı veriler sonrası Powell, varlık alım azaltımına dair bilgilendirmeyi önümüzdeki aylarda yapabilir. Böyle bir senaryoda risk iştahı olumlu etkilenebilir ve GOÜ para birimlerindeki cuma sabahı gözlenen toparlanma belirginlik kazanabilir. Aksi durumda piyasalarda oynaklık artabilir.



USD/TRY: 8.34'lere kadar gerileyen ve Cuma gününü 8.39 seviyesinden günü kapatan Dolar/ TL de Powell sonrasında küresel fiyatlamalara paralel hareket edebilir. Kura teknik olarak baktığımızda, 8.4250 yakın direncinin altında kalındıkça 8.32 hedefte kalabilir. Sonraki yakın destek ise 8.28 seviyesinde. Diğer yandan 8.4250 seviyesinin üzerinde 8.48-8.50 direnç bölgesi test edilebilir. Ana direnç ise 8.56 seviyesinde. USD/ TRY paritesi Powell'ın verdiği sakin mesajlar sonrası hafif de olsa geri çekildi ve Cuma akşam saatlerinde 8.35 seviyesine geriledi.

Aşağıda 8.30 seviyesi gün içinde ana destek olarak takip edeceğimiz bir bölgedir.

Kırılması halinde TRY lehine hareketler devam edebilir.



BORSA: Cuma gününe yüzde 0.19 artıda başlayan BİST 100 Endeksi, 1.445- 1.464 bandında hareket ederek günü yüzde 0.33 kayıpla 1.448,52 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi yüzde 0.60, Sınai Endeksi yüzde 0.72 ekside tamamladı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre değişmeyerek yüzde 18.97 seviyesinde sabit kalırken, 10 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 1 baz puan azalarak yüzde 17.34 seviyesine geriledi.

ALTIN: Hafta içerisinde 100 günlük ortalamaya kadar yükseldikten sonra bu bölgeden kar satışlarıyla gerileyen sarı metal, FED Başkanı Powell'ın güvercin tondaki mesajlarıyla tekrar yükseldi. Sarı metal 1813 direncini tekrar test ediyor.

Cuma günü gelen yükselişle birlikte 1 Haziran 2021 tarihindeki 1912'den gelen downtrend çizgisi kırılmış oldu. Eğer 1813 üzerinde bir tutunma görebilirsek, sarı metaldeki yükseliş eğilimi güçlenebilir. Aksi durumda tekrar destek olarak 1794 seviyesini izleyeceğiz.