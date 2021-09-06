Piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 19'da tutacağı görüşü ağırlık kazanmış durumda. Mevcut enflasyon göstergeleri bankacılara göre bir faiz indirimine imkan sağlamıyor. Ve bu zıt tutum TL'de baskı yaratıyor. TCMB bu durumu düşüş gösteren çekirdek enflasyon göstergelerine yönelerek açıklamaya çalışıyor.

Dolar/TL, enflasyon verisi öncesi işlem gördüğü 8,31'den 8,3475'e kadar yükseldi.

ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamaması sonrasında 8,29'lara kadar gerileyen dolar, 8,30 seviyelerinde dengelendi.

Altın yılın ikinci yarısında ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme ve hisse senedi piyasalarındaki gerilimin etkisiyle ciddi bir zafere imza atabilir. Fiyatlar 2.000 dolara ulaşarak endüstriyel metallerden daha iyi performans gösterebilir.



ALTINDA RALLİ BAŞLAYABİLİR

Emtia piyasaları Eylül 2021 raporunda, bu yılki skor tabelasında en üstte endüstriyel metallerin, en altta ise değerli metallerin yer aldığı manzaranın sürdürülebilir olmadığı ifade ediliyor. Raporda, "Bakır ve alüminyum fiyatları güçlü seyrediyor fakat altını temelleri iyileşen indirimli boğa piyasası olarak görmeye devam ediyoruz" deniliyor.

Zaten sert bir düzeltme gören altın ve gümüşün arz kısıntısı avantajına sahip olduğuna da dikkat çekiliyor. 2021'de yüzde 9 gerileyen altın fiyatlarının 2020 zirvesine göre de yüzde 20 iskontolu olduğu vurgulanan raporda sarı metalin, ABD borcunun GSYİH'ye oranının arttığı ortamda bir ralli başlatmasının muhtemel olduğu görülmekte.

Raporda, "Borsalarda trendin tersine dönmesi ve ABD'nin uzun vadeli tahvil faizinin mart ayındaki zirvesinden gerilemeye devam etmesi altın fiyatlarının 2.000 dolar direncini yukarı yönlü kırmasının katalizörü olacaktır" görüşü dile getiriliyor.



YABANCI PARA GİRİŞİ YAŞANDI

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi tarihinin en iyi ağustos ayını geride bıraktı ve yıl sonuna göre kaybını sıfırlamayı başardı.

2021 boyunca dalgalı bir seyir izleyen BİST 100 endeksi temmuz ve ağustos aylarında toparlanmaya başladı ve son iki ayı da yükselişle kapattı. Temmuzda yüzde 2,7 yükselen BİST 100 endeksi, ağustosta ise yüzde 5,7 getiri sağladı.

Bu performansta ayın son günlerindeki Jackson Hole toplantısından sonra gelen iyimserliğin yanı sıra ay boyunca TL'de yaşanan toparlanma ve ay boyu süren yabancı para girişi etkili oldu. Global borsalar arasında Ağustosun tartışmasız yıldızı Türkiye borsasıydı. Küresel piyasalarda yıl boyu yaşanan olumlu hava ve kaydedilen rekorlara rağmen Türkiye'ye gelmeyen sıcak para, son dönemde ülkeye girmeye başladı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 360'lı seviyelere kadar geriledi. Sadece hisse piyasasına Ağustosta 500 milyon doları aşan bir sıcak para girişi yaşandı.