DÖVİZ: (USD/TRY)

Perşembe 8,50TL üzeri test edilmesine rağmen piyasalarda risk algısında kısmen düzelme, Dolar Endeksi'nin 92,50 seviyesinin altına doğru fiyatlanmaya devam etmesi ve yurtiçinde MB Başkanı açıklamalarının etkisinin azalması ile üssel 50 GAO. 8,45 TL seviyelerinde başlangıç yapan kurda piyasalardaki olumlu hava ile birlikte tedirginliğin kısa sürdüğünü söyleyebiliriz. ABD'de ÜFE beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen küresel Dolar fiyatlamasında değişimin sınırlı kaldığını görüyoruz.

Yurt içinde ise Temmuz ayı mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Gün genelinde aşağı yönlü baskının kur üzerinde devamı sonrasında 8,40TL civarlarında bir kapanış yaşanmasını bekliyoruz. Günün geri kalanı ve önümüzdeki haftanın ilk işlem gününde 8,45TL kısa vadeli ana direnç ve 8,35TL ise ana destek bölgesi olarak takip edilebilir.



EURO/USD:

EUR/USD: ECB, Pandemik Acil Durum Satın Alma Programı'nın (PEPP) toplam 1,85 trilyon Euro'luk miktarında ve Mart 2022'ye kadar uzanan süresinde değişikliğe gitmedi, PEPP çerçevesinde net varlık alımlarının önceki iki çeyreğe göre ılımlı şekilde düşük hızla devam edebileceğini belirtti. Bunun yanında, alım programı (APP) kapsamındaki aylık 20 milyar Euro'luk varlık alımlarının ilk faiz artışından hemen öncesine kadar süreceği de belirtildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, PEPP'in hızındaki yavaşlamanın tapering anlamına gelmediğini, PEPP'in yeniden ayarlandığını söyledi. Ayrıca Lagarde, PEPP'i kapsamlı olarak aralık ayındaki toplantıda ele alacaklarını belirtti. ECB Başkanı Christine Lagarde, Eurogroup toplantısının ardından düzenlenecek basın toplantısına katılacak ve konuşması izlenecek. Şu sıralar 1.1843'lerde seyreden paritede 1,1868 direncinin geçilmesi durumunda 1,1895 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1807 ve 1,1780 destekleri gündeme gelebilir.



BORSA:

Salı ve Çarşamba günlerinde yaşadığımız sert satışlar sonrasında tepki alımlarıyla yükselen BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde 1.450 pivot seviyesinde hareket etti. Endekste yukarı yönlü fiyatlamalar görmemiz durumunda 1.457 ve 1.465 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Haftanın son işlem gününde hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların satışları artırması ve geri çekilme yaşanması durumunda ise 1.445 ve 1.433 destek seviyeleri test edilebilir.



ALTIN:

Altın, 1802 olarak paylaştığımız direnç noktasını altında kalmayı başardı ve 1782 desteğimize doğru bir harekete başladı.

Hareket tam olarak destek noktamıza ulaşmasa da 1783,70 e kadar ulaşarak düşüş neredeyse tamamlanmış oldu.

Cuma sabah saatlerinde yeniden 1802 yeniden test edilse de, üzerinde kalamadı.

Bu nedenle analiz geçerliliğini koruyor.

1802 altında geri çekilmenin devamı mümkün. Ancak karşımızda ara bir destek var. 1792. Bu nedenle kısa vadeli geri çekilmenin devamı için bu seviyenin kırılması beklenebilir. 1792 üzerinde tutunursa yeniden 1802 1810 1815 ve 1827 hedefli yukarı hareket gerçekleştirebilir. 1792 altına inmesi durumunda 1782 -1774 ve 1760 a doğru gerileme izleyebiliriz.

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