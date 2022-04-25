Küresel piyasaların gündemi enflasyon

USD/TRY:

Haftanın son işlem gününde risk iştahı zayıftı. Fed Başkanı Powell'ın faiz artışının gerekliliğine işaret eden açıklamaları risk iştahı üzerinde etkili olmakta.

Powell, 50 baz puan faiz artırım ihtimallerine dikkat çekerken, biraz daha hızlı olmanın uygun olduğunu belirtti. Şu aşamada Fed'in şahin görüntüsünü biraz daha ileriye taşıması piyasalar üzerinde etkisini sürdürebilir ve Gelişmekte Olan Ülke para birimleri baskı altında kalmaya devam edebilir.

Bir taraftan şahin Fed diğer yandan yüksek seviyedeki emtia ve petrol fiyatları ile yurtiçinde enflasyonist baskının sürmesi TL üzerinde baskı oluştursa da kur korumalı mevduat uygulamasının TL'deki olası değer kayıpların önüne geçebileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda kurda bant hareketinin devam etmesini beklerken, 14.64 -14.81 hareket alanı olarak izlenebilir.



EURO/USD:

Küresel piyasaların ana gündemi yüksek enflasyon ile mücadele ve jeopolitik riskler olmaya devam ediyor. FED'den gittikçe şahinleşen mesajlar gelmeye devam ederken,FED Başkanı Powell'ın açıklamaları risk iştahında düşüşe neden oldu. Powell, çoğu FED üyesine göre bir veya daha fazla 50 baz puan artışın uygun olduğunu dile getirdi. Özellikle Mayıs toplantısı için 50 baz puanın masada olduğu söyledi.

ABD'de endeksler günü değer kayıpları ile kapattı.

Tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi sürüyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi %2,93; Dolar endeksi 100,49 seviyelerinde. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ise Avrupa'nın ekonomik toparlanması belli bir dereceye kadar duraksadı derken, önce verileri görmeleri gerektiğini söyledi. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Euro Bölgesi'nde TÜFE %7,4'e yükseldi. Yükselişte enerji ve temel gıdadaki artış ön plana çıktı. Euro Bölgesi tüketici güveni nisan ayında -%16,9 açıklandı.



ALTIN:

1940 üzerinde 1950 direncine ulaşsa da, kalıcı olamadı ve yeniden 1940 altına yaptığı denemede bu desteği kırarak gerilemeye devam etme çabası içinde. 1946 seviyesi günün kritik direnci konumunda. 1946 üzerine çıkabilirse 1954- 1959 -1970 -1982 ilk dirençler konumunda.

1940 altında kalması durumunda ise 1925- 1915 ve 1900 destekleri takip edilebilir.

Ons tarafındaki geri çekilme ve USDTRY tarafındaki yukarı hareket sebebiyle kısmen yatay bir hareket içinde olsa da, aşağı hareket potansiyelini koruyor. 913 desteğimize ulaştıktan sonra alıcılar gelmesine rağmen gün içinde 913′ ü yeniden kırılmayı deneyebilir. Gün içinde 927 üzerine çıkabilirse 932- 941- 946- 962 kısa vadeli ilk dirençler konumunda. 927 altında kaldığı sürece ise 913-903-890 destekleri takip edilebilir.



BORSA:

Hafta sonunda 2500 üzerinde gelen satışlar karşılandıktan sonra satışlar hız kesmiş ve endeks yönünü yeniden yukarıya çevirmişti.

Bankacılık sektörünün ve ulaştırma sektörünün eş liderliğinde yükseliş hız kazandı ve 2600 ana direncine yönelim devam etti.

Geçen hafta yabancı alımlarının azalsa da devam ettiğini gördük. Yurt dışı yerleşikler geçen hafta; hisse senedinde 26,9 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senetlerinde 26,8 milyon dolar alım yaptı. Güçlü yerli talebi ve güçlenen yabancı talebi ile 2600 ana direnç noktasına yönelimin devamını bekliyoruz.