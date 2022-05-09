Borsa’da satış baskısını güçlü veriler dengeler

Yurt dışı piyasalarda yaşanan risk algısındaki bozulma sonrası değer kazanan ABD dolarında yukarı hareket Cuma sabahı itibari ile 14,87TL seviyelerine kadar devam etti.

Yurt içinde veri akışı zayıf ama özellikle ABD'de açıklanacak TDI veri seti, Fed toplantısının ardından gelen 50 baz puan faiz artışı sonrasında önemle takip edilecek.

Ayrıca yurt içinde ÜFE'nin yüzde 120 ve TÜFE'nin yüzde 70 seviyelerine yakın gerçekleşmesinin kurda baskı yaratmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu nedenle 14,85 TL'yi gün içerisinde görmeden daha önce geçmekte zorlandığı 14,90 TL'nin üzerinde fiyatlamalar yaşanıyor.

Dolar endeksi (DXY) 104 seviyesini test ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrar yüzde 3,10 seviyelerine yükselmesi kurda 14,90 TL'nin üzerinde kalıcılık getirebilir. ABD dolarında küresel değer kaybı ve kurda gerileme görülebilir. 14,93 ilk direnç, geri çekilmelerde ise 14,90TL destek bölgesi olarak takip edilebilir.



ALTINDA 965 TL HEDEFİ BULUNUYOR

Euro/Dolar paritesi haftanın son işlem gününde piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam raporu sonrası 10 günlük ortalamasının altındaki seyrini korudu. Tarım dışı istihdam beklenenden daha fazla artmasına rağmen, işgücüne katılım oranı ve ortalama saatlik kazançlar daha düşük seviyede kaldı. Teknik açıdan bakıldığında hafta boyunca son zamanların dip bölgesi olan 1.0470 bandı üstünde tutunmaya çalışan parite yukarıda 10 günlük ortalamada direnç oluşturdu. Yukarıda 1.0635 bandının üstüne yönelmesi halinde 1.0682 ve 1.0742 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

Aşağıda ise 1.0470 bandı ilk destek bandı olarak takibimizde kalmaya devam edecek. Haziran vadeli gram altın sözleşmesi haftanın son gününde 940,55 TL - 954,73 TL arasında hafif alıcılı seyretti. Saatlik grafikte sözleşmenin 940,00 TL bölgesinden destek aldığı ve 950,00 TL seviyesinin üzerinde yoğunlaşmaya çalıştığı görüldü. Bu nedenle stratejimizi koruyarak, sözleşme 945,00 TL seviyesinin üzerinde kaldığı için 935,00 TL stop seviyesi belirlenerek 963,00 TL - 965,00 TL aralığı değerlendirilebilir.

Sözleşmenin destek aldığı 940,00 TL'nin altı seyir aşağı yönlü pozisyonları artırabilir.

Bu görülmedikçe aşağı yönlü pozisyonlara karşı temkinli olunabilir. Sözleşme 940,00 TL'nin altında kalırsa 949,00 TL stop seviyesi eklenerek 921,00 - 922,00 TL bölgesi hedeflenebilir.



HİSSELERDE YATAY SEYİR SÜREBİLİR

Bankacılık sektörü son beş işlem gününü ekside kapatırken, günlük işlem hacmi 29 Mart'tan bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık sektöründe ilk çeyrek finansalları sonrasında kar realizasyonu hakimken, BIST 100 diğer sektörlerden gelen güçlü veriler ve finansallar ile bayram tatili sonrasında yükseldi. Yurt dışı piyasalarda artan faizlerin büyümeyi yavaşlatacağına yönelik endişelerin neden olacağı satış baskısının, güçlü gelen ilk çeyrek finansalları ile dengelenmesini bekliyoruz.

2.420-2.500 arasındaki yatay seyrin hakim olmasını bekliyoruz.