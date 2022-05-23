Gram altında satış için 1000 lira hedeflenebilir

Büyüme endişelerinin öne çıkması ve ABD perakende devi Walmart'ın enflasyon baskısı nedeniyle kar tahminini düşürmesiyle ABD borsalarında sert satışlar gözlendi. Fed'in faiz artırımları ile birlikte ekonominin resesyona girebileceği beklentileri de artarken, borsalarda yine satıcılı bir seyir vardı.

Pandemi kısıtlamalarının kalkacağı beklentileri ve Çin'in özellikle konut kredilerini desteklemek adına gösterge kredi faiz oranını tahminlerin üzerinde düşürmesi piyasaları destekliyor.



AVRUPA ENDİŞELİ

DXY'deki olası zayıflık Dolar/TL'nin önemli gözüken 16,0 direnç bölgesinin altında kalmasına neden olabilir. Aksi durumda, 700 baz puanın üzerinde kalmaya devam eden ülke risk primimiz (5 yıllık CDS), enflasyon ve cari dengedeki görüntünün yarattığı kırılganlık nedeniyle kurda 16,0 seviyesinin kırılması durumunda yukarı yönlü bir miktar ivmelenme görülebilir ve 16,14 hedef olabilir. Diğer yandan, olası düşüşlerde 15,90 ve 15,81 sıralı destekler olarak izlenebilir.

Global bazda olduğu gibi Avrupa tarafında da pandemi endişeleri ve enerji bazlı enflasyonist endişeler devam etmektedir.

En son Japonya ve İsviçre de Rusya'ya yaptırım konusunda adım attılar. AMB'li yetkililer, Ukrayna savaşının ekonomi için büyük bir şok olduğunu belirttiler ve Temmuz dönemi için faizi pozitif seviyeye çıkarabileceklerinin sinyalini verdiler. Ayrıca İngiltere, Nisan ayında son 40 yılın en yüksek enflasyonuna ulaşmış durumdadır.

Avrupa'nın diğer ülkeleri için de beklentileri risk bazlı aynı yöndedir.



ALICILI SEYRETTİ

Haziran vadeli gram altın sözleşmesi 980,25 TL - 993,00 TL arasında alıcılı seyrediyor. Stratejimizi korumaya devam edebiliriz çünkü sözleşme 980,00 TL seviyesinin üzerinde seyrine devam ediyor. Bu nedenle 970,00 TL stop seviyesi eklenerek 999,00 TL - 1002,00 TL kar alımı için hedeflenebilir.

Sözleşmede 960,00 TL önemli bir destek alanı ve bu seviyenin altında kapanışlarda aşağı yönlü pozisyonların artabileceğini değerlendiriyoruz.

Enflasyonist endişeler gölgesinde ve Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle artan enerji fiyatlarının baskısında enflasyon beklentileri de yukarı yönlü olmaya devam etmektedir.

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