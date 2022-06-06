BİST 100’deki yükseliş 2.750 puanı işaret ediyor

ABD'de açıklanan mayıs ayına ilişkin ADP özel sektör istihdam artışı, 128 kişiyle beklentilerin oldukça altında kaldı. Veri sonrasında dolarda düşüş belirginleşirken, Dolar Endeksi (DXY) bir önceki günkü kazançlarının tamamını geri verdi.

Çoğu Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimi de değer kazandı. Bir Fed yetkilisinin para politikasında daha sıkılaştırıcı mesajlarına karşın benzer fiyatlamalar devam ediyor. Mayıs ayında aylık enflasyon % 2,98, yıllık ise % 73,50 (önceki % 69,97) olarak gerçekleşti. Teknik olarak bir süredir hareket ettiği 16,40 seviyesinden uzaklaşılması yukarı yönlü riskleri artırırken, 16,38 - 16,40 destek bölgesinin üzerinde kalındıkça 16,69 hedefte kalabilir.

EURO/DOLARDA 1.0787 DİRENCİ

Cuma günü piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam rakamları açıklandı.

Mayıs ayında 390 bin kişi istihdam edilirken, işsizlik oranı % 3,6 ile bir önceki dönemle aynı seviyede geldi. Ortalama saatlik kazançlar ise aylık bazda beklentilerin altında kaldı. Tarım istihdam verisi öncesi satış baskısının hissedildiği Euro/Dolar paritesi veriler sonrası 1.070 bölgesine kadar düşüş kaydetti. Teknik açıdan bakıldığında, paritede yükseliş daha önceki analizlerimizde değindiğimiz mavi alçalan trend çizgisi bölgesinde satışla karşılaştı. Parite aşağıda 1.0700 destek bandı altına yönelmesi halinde düşüş daha da derinleşebilir bu durumda bu hafta gördüğü en düşük seviye olan 1.0626 bandı sonraki destek bölgesi olarak takip edilebilir. Diğer yandan paritede alıcıların yeniden güç kazanması ve alçalan trend çizgisi üstüne yönelmemesi durumunda 1.0787 sonraki direnç bölgesi olarak ön plana çıkmaktadır. Bu bölge aynı zamanda 1.149-1.0349 düşüşünün % 38.2 fibonacci bandına denk gelmesi açısından da önemli.

ALTIN 1856 BANDINA GERİLEDİ

ABD tarım dışı istihdam rakamları öncesi yükseliş kaydeden altında satışlar geldi. TDİ rakamları sonrası ise değerli maden 1856 bandına kadar geriledi. Teknik açıdan bakıldığında ons altın, 2070-1786 düşüşünün % 38.2 fibonacci bandı olan 1869 direnç bölgesi üstüne yönelince tutunamadı. 1869 bandının üstünde tutunması halinde altında kazançlar 1892 bandına kadar taşınabilir. TCMB'nin açıkladığı yurt dışı yerleşik menkul kıymet istatistikleri 29 Nisan-20 Mayıs haftaları arasında 1.7 milyar dolarlık yabancı çıkışını gösteriyor.

Yani Garanti Bankası BBVA'nın çağrısına karşılık veren yabancılar, Borsa İstanbul'dan da çıktı. Yıl başından bu yana 3.06 milyar dolarlık net yabancı çıkışının yarısından fazlasının Garanti Bankası BBVA'nın çağrısı ile olduğu görülüyor. Yabancı çıkışına rağmen kırılan rekorlar yerlilerden para girişi ile gerçekleşiyor.

2600 üzerinde kapanış 2750'ye açılan bir yükselişi işaret ediyor.