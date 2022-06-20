Dolarda 17.19 destek olarak takip edilebilir

Fed'in ardından İngiltere ve İsviçre Merkez Bankaları da faiz artırım kararı alırken, küresel büyüme kaygıları tekrar ön plana çıktı ve borsalarda sert satışlar yaşandı.

ABD ekonomisine yönelik endişelerle dolar değer kaybetti. Avrupa Merkez Bankasına yönelik şahin beklentiler artarken, dolar endeksi (DXY) yüzde 0,8 oranında düşüş kaydetti.

DXY'deki düşüşe karşın risk iştahındaki zayıflık nedeniyle çoğu Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimi baskı altında kaldı.



FED BASKISI SÜRÜYOR

Fed'e rağmen politika duruşunu değiştirmeyen Japonya Merkez Bankası'nın toplantısı izlenirken, risk iştahında toparlanma gözleniyor. Dolar ise tekrar yükselişte. Şu aşamada Fed öncülüğünde çoğu gelişmiş ülkelerin sıkılaştırma adımları kırılganlık yaratabilir ve risk iştahındaki toparlanmalar geçici olabilir. Bu kapsamda, GOÜ para birimleri zayıf kalabilir. Ancak, geçen hafta ekonomi yönetiminin açıkladığı makro tedbirlerin kurdaki yükselişleri sınırlandırmaya devam edebileceği görüşümüzü koruyoruz.

Bu kapsamda, Dolar/ TL'de 17,44 seviyesinin altında fiyatlamanın sürebileceğini düşünüyoruz.

Diğer yandan, olası düşüşlerde 17,19 bölgesi yakın destek olarak izlenebilir.

EURUSD paritesi FED toplantısının hemen ardından aşağı yönlü baskısını sürdürmüş olsa da 1.0400'ün altında kalıcılık sağlayamadı. Akabinde Avrupa Merkez Bankası'nın son dönemdeki "ayrışma" endişeleri karşısında dikkatli davrandığına yönelik ifadeleri Euro tarafına bir miktar güç kazandırdı ve EURUSD paritesi 1.0560 bölgesine tepki verdi.

ECB tarafının ne kadar hızlı faiz arttırabileceğine ve bunu yaparken de olası bir resesyondan nasıl en az hasarla çıkabileceğine bakacağız.

Ancak parite üzerinde FED baskıları da devam ediyor.

Teknik olarak baktığımızda, bu hareket aslında 1.0780/1.0360 düşüşünün Fibo 61.8 düzeltmesinin yakınına geldi. Parite bu bölgeye kadar tepki verdi ve ardından geriledi. Gün içi hareketlerde 1.0495'in altında olabilecek dört saatlik mum kapanışları tekrar dolar lehine hareketi getirebilir. Bundan önce ise şimdilik kısa vadede 1.0495 ile 1.0560 arasındaki bölgeyi nötr olarak kabul edebiliriz.

Önümüzdeki haftadan itibaren FED üyelerinin konuşmaları sıklaşacak ve FED başkanı Powell'ın açıklamalarına dikkat kesileceğiz. Çarşamba günü açıklanan politika hamlesinin detayları ve ileriye dönük olası yönlendirmeler parite üzerinde etkili olabilir.



HİSSE BAZLI HAREKET

Geçen hafta devreye alınan ekonomik kararların bankacılık sektörüne, merkez bankalarının enflasyonla mücadele çerçevesinde hızlandırdıkları faiz artırımları emtia fiyatlarına dolayısıyla sınai sektörüne yaptığı olumsuz etki, BIST100'de kısa vadeli trendin değişimine neden oldu. Geçen hafta Çarşamba günü gelen sert satış sonrasında bocalayan BIST100, geçen hafta gördüğü dip seviyesini yeniledi. 2500 puanın üzerindeki tepki hareketi yine satışla karşılanabilir.

Endeks üzerinde ağırlığı olan sektörlerin satış baskısını diğer sektörlerin karşılayamaması nedeniyle geri çekilme 2417'de son bulabilir. 2417-2515 aralığında 2. çeyrek finansallar beklentilerine göre hisse bazlı hareketler görebiliriz.



ALTINDA YENİ SEVİYE

Yeni haftaya 1.871 dolar seviyelerinden başlayan ons altın, Fed'in Çarşamba günkü toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi sonrası dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ile faiz getirisi olmayan ons altın fiyatlarında baskı unsuru oluşmuş durumda. Bununla beraber artan resesyon endişeleri güvenli liman olarak görülen altına olan desteğin sürmesini sağlıyor. ABD'de açıklanacak veriler takip edilirken, Powell'ın konuşması ön plana çıkabilir. 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1.863 dolar seviyesinin altında işlem gören ons altında yukarı yönlü hareketin başlaması için bu seviye üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Diğer yandan 8 günlük üssel ortalama olan 1.841 seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketi beraberinde getirebilir.

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