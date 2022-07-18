Dolarda 16.90 seviyesi destek olarak izlenebilir

TÜİK'in açıklamasına göre Mayıs ayında sanayi üretimi endeksi aylık bazda yüzde 0.5 artarken; yıllık bazda artış yüzde 9.1 olarak gerçekleşti. ABD'den gelen enflasyon rekor tazelemiş ve küresel bazda volatiliteyi oldukça artırmıştı. Ardından açıklanan ÜFE verisi de haziranda aylık bazda yüzde 1.1; yıllık bazda ise yüzde 11.3 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dolar/TL paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 17.65 - 17.80 - 18.00 seviyeleri direnç noktaları olarak; 17.38 - 17.16 - 16.90 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Perşembe günü 0.9952 ile son 20 yılın en düşük bölgesine gerileyen Euro/Dolar paritesi haftanın son işlem gününde de alıcılı bir seyir izledi. Teknik açıdan bakıldığında düşüş kanalının alt bandı bölgesinden gelişen tepki alımlarıyla 1.0070 direnç bandına dayanmış durumda. 5 günlük üssel hareketli ortalamaya da denk gelen bu direnç bölgesinin aşılması halinde 1.0200 ve 1.0355 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan parite de satış baskısının yeniden ön plana çıkması halinde 1.0000 ve 0.9950 bandı ilk destek bölgeleri olarak takibimizde olacak. Piyasalarda Fed'in 100 baz puan faiz artırımı yapma ihtimali fiyatlanıyor.



ONS ALTINDA DÜŞÜŞ TRENDİ

Hisse senedi endeksleri ve emtialar baskılanırken dolar endeksi ve tahviller güçleniyor. Dolar endeksi 108,5'li seviyelerde bulunuyor. Avrupa'da ise resesyon endişeleri piyasaları baskılamaya devam ediyor. Avrupa Birliği 2022 yılı Euro Bölgesi enflasyon tahminini yüzde 6,1'den yüzde 7,6'ya ve 2023 tahminini yüzde 2,7'den yüzde 4'e yükseltirken büyüme tahmini ise 2022 için yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya, 2023 için yüzde 1,4'e düşürdü. Paritede 1.0068 - 1.0117 - 1.0175 seviyeleri direnç, 0.9962 - 0.9903 - 0.9855 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Haziran ayının ortasından bu yana düşüş eğilimi içerisinde olan ve 4 haftayı ekside kapatan ons altın 5. haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. 2021 Ağustos ayından bu yana ilk kez 1700 bandının altını gören ons altın 200 günlük haftalık üssel ortalamasına yaklaştı. Haftanın son işlem gününde tepki alımları görülse de satış baskısı hala hissediliyor. 1700 bandı üstünde fiyatlamaların izlendiği ons altında yukarıda 1716 ve 1735 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1700 bandı altında 200 haftalık üssel hareketli ortalama olan 1686 bandı ana destek bandı olarak takibimizde olacak.



İYİLEŞMEYE İZİN VERMİYOR

Bayram tatilinin ardından yurt içi piyasalar yeniden işlem görmeye başlarken küresel piyasalardaki zayıflık endeksin haftaya negatif bir tonda başlamasına neden oldu.

Benzer şekilde Euro/Dolar paritesinin 1,00 seviyesine gerilemesi ve Fitch'in not indirimi Dolar/TL'deki yukarı yönlü eğilimin hız kazanmasına neden olurken kur günü teknik açıdan önemli olan 17,34 seviyesinin belirgin şekilde üzerinde tamamladı.

Piyasa etkisi limitli olsa da mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının mayıs ayında 0,3 puan düşüşle yüzde 10,9'a gerilediğini gördük. Haftanın en önemli konu başlığı olan ABD TÜFE rakamının yıllık bazda yüzde 9,1'e ulaşarak yukarı yönlü eğilimini güçlü şekilde sürdürmesi faiz artırımları eşliğinde büyümeye yönelik riskleri canlı tutuyor.

Bu kapsamda piyasalarda volatilitenin/ baskının bir süre daha varlığını korumasını bekliyoruz. BİST 100'de teknik açıdan 2405 puan desteğinin üzerinde kalınması aşağı yönlü riskleri hafifletse de piyasaların momentum kazanmasını sağlayacak katalistten yoksun olunması ve yurt dışındaki zayıflık görünümün anlamlı şekilde iyileşmesine çok fazla izin vermiyor. Kısa vadede 2360, 2390, 2405, 2420, 2460 puan seviyelerini önemli noktalar olarak görüyorum.

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