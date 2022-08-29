Borsadaki yukarı yönlü hareketlilik devam edebilir

USD/TRY: Geçen hafta Fed'in temmuz ayı FOMC toplantısına ilişkin yayınlanan tutanakları, Fed'in eylül ayı toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımı konusunda net bir sinyal ortaya koymazken, faiz artırım hızını, enflasyon ve ekonomik görünümün yönlendireceğine işaret etmişti. Bu kapsamda, Powell'ın para politikasına ve faiz patikasına yönelik vereceği olası yeni sinyaller takip edilecek.



Makro takvimde ise ABD'den PCE deflatör ile kişisel gelirler ve harcamalar verileri izlenecek. Fiyatlamalar tarafına bakıldığında, bir önceki gün 1,0035 seviyesine kadar yükselen ancak haftayı 1,0 seviyesinin altında kapatan EURUSD, cuma sabahı bir önceki kapanış seviyesinin de altında hareket etti.



DOLAR DİRENÇLİ SEYREDİYOR

ABD on yıllık tahvil faizi de yüzde 3,0 seviyesinin üzerindeyken, Dolar dirençli bir görüntü sergiliyor. Dolar/TL'de ise görece düşük oynaklık devam ederken, yükselişler sınırlı kalıyor. Haftanın son işlem gününde Powell'ın konuşması fiyatlamalarda belirleyici olsa da, Dolar/TL'de sınırlı hareketlerin sürebileceğini düşünüyoruz.



Teknik seviyelere bakıldığında, aşağıda 18,1350 ve 18,04 sıralı destekleri izlenebilir. Yukarıda ise 18,22 ve 18,31 sıralı dirençler konumunda.

EURO/USD: Faiz artışına devam etmesi beklenen FED'in, 21 Eylülde başlayacak FOMC toplantısı sonrası, 75 baz puan ya da üzeri faiz artışı yapması durumunda, USD tarafındaki değerlenme devam edebilir.



Powell'ın konuşması sonrası bu beklenti artarsa, fiyatlar üzerinde etkilerini görmeye başlayabiliriz. EURO-USD tarafında ise 1,00 direnci yeniden test edildi ve bu seviye etrafında gezinmeye başladı. Konuşma sonrası, bu seviye üzerinde tutunmayı başarabilirse, hareketin devamı söz konusu olacak. 1,0100 altında 0,99450 0,9920 0,9880 ve 0,9800 seviyeleri kritik destekler olarak karşımızda.1,0100 üzerinde kalmayı seçerse 1,0145 1,0200 1,0270 dirençlerine doğru hareketin devamı görebiliriz.



EYLÜL TOPLANTISI ÖNEMLİ

ALTIN: FED Başkanı Powell Jackson Hole Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, para politikası duruşu daha sıkılaştıkça bir noktada faiz artışlarının hızını yavaşlatmanın uygun olacağını ve Eylül toplantısındaki kararın gelen verilerin toplamına ve gelişen görünüme bağlı olacağını ifade etti. Açıklamalar sonrası Ons Altın'da 1754 direnci test edildi. Bu seviyenin geçilmesi ve üzeri fiyatlamada 1763.25 ve 1772.05 direnç olarak izlenebilir. 1754 direnci altında kalındığı sürece ise 1738.45 ve 1721.60 destek oluşturabilir.



BORSA: Kısa vadeli kar satışlarına işaret eden görünüme karşın endeksin dün güçlü bir yükseliş kaydederek bu hafta gördüğü en yüksek seviyeye (3.149) yakın ve 20 saatlik ortalamasının üzerinde kapattığını izledik. Şu aşamada güçlü yükseliş isteğine bağlı olarak 3.149 seviyesinin geçilmesi durumunda yukarı yönlü ivme sürebilir. Endeks, 3.111 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece söz konusu direnci kırma eğilimi gösterebilir.

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