Borsa beklenen hedefine ulaştı

Bankanın ekim ayındaki toplantısında da 75 baz puanlık bir artışa daha gidebileceği öngörülüyor. Fed Başkanı Powell'ın şahin tondaki açıklamaları da merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalara devam edebileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu ortamda, Dolar endeksinde (DXY) kısmi gevşeme eğilimi dikkat çekerken, endeks 7 Eylül'de test ettiği 110,7 seviyesinin altında 108,7 seviyelerinde. Dün Dolar endeksi (DXY) gün içinde 110,8'e kadar yükseliş kaydederken kapanış ise 109,7'den gerçekleşti. Dolar TL'de ise işlemler 18,24'den geçiyor. Teknik seviyelere bakıldığında aşağıda 18,14 ve 18,04 sıralı destekler olarak izlenebilir. Yukarıda ise 18,29 ve 18,37 sıralı dirençler konumunda.

Yurtdışında açıklanacak önemli bir makro veri bulunmuyor. Gün içerisinde Chicago Fed Başkanı Evans, Fed Guvernörü Waller ile Kansas City Fed Başkanı George'un konuşmaları izlenecek. Ek olarak, Avrupa Birliği enerji bakanları toplanıyor.

EURO/USD:

Karar metninde gelecek toplantılarda faiz oranlarının yükselmesi gerektiği vurgulanırken bankanın ekim ayında 'jumbo' faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Daha şahin bir ECB beklentisiyle de EURUSD, bu sabah 1,0090 seviyesinden işlem görüyor. Bunun yanında dün Fed Başkanı Powell'ın da şahin tondaki açıklamaları merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalara devam edebileceği beklentilerini kuvvetlendirirken eylülde Fed'den 75 baz puanlık faiz artış ihtimali güçlendi.

Veri takvimine bakıldığında ise Avrupa Birliği enerji bakanları Rusya'nın doğalgaz akışını süresiz olarak durdurmasının ardından alınacak önlemleri görüşmek üzere toplanacak. Şu aşamada, paritede 1,0150 direnç ve 0,9925 destek seviyeleri arasında bant hareketi görülebilir.

ALTIN:

Gün içerisinde Dolar endeksinde görülen güç kaybıyla 1729 ile haftanın en yüksek seviyesine kadar yükselen Ons Altın bu bölgede tutunamadı. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz 100 birimlik ortalamasından gelen satışlarla geri çekilen ve gün içi kazançlarının büyük kısmını geri veren değerli maden 1715 desteğini test etti. Üstüne kırdığı alçalan kanalın üst bandına geri çekilen Ons Altın bu bölge altına yönelmesi halinde 1707 ve 1700 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir.

BORSA:

Bültenlerimizde 3290 puanın üzerinde kalındıkça teknik açıdan 3500 puanın sonraki hedef olduğuna sıklıkla vurgu yapıyorduk. Cuma günkü yükselişle endeks bu seviyenin üzerini test etmeyi başardı ve kısa vadeli hedefe ulaşmış oldu. Bundan sonraki süre zarfında önemli bir direnç olarak gördüğümüz bu noktanın üzerinde kapanışlar yapılıp yapılamayacağını takip edeceğiz. Yurt dışı koşullar çok fazla lehte olmasa da endeksin bu noktayı geride bırakması halinde iyimserliğin aynı hızda devam etmesi sürpriz olmayacaktır.