BİLAL DOĞAN Gram altında 953 ve 996 TL seviyeleri takip edilmeli bilaldoganodak@hotmail.com Tüm yazıları Giriş Tarihi: 26.09.2022, 00:00







Geçen haftaya Fed'in faiz kararından ziyade daha da şahinleşmesi piyasalara damgasını vurdu.

Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımının ardından 2022 yıl sonu büyümesini aşağı yönlü revize etmesi ve yıl sonuna kadar 100 - 125 baz puanlık faiz artışı mesajı riskli varlıkları baskılarken, dolar küreselde değer kazandı.

Dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 112'nin üstüne çıktı. Diğer yandan İngiltere Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırdı. Enerji krizine ek olarak faiz artışları ile enflasyonun kontrol altına alınma çabası sonrası büyümenin nispeten ikinci plana atılarak resesyon endişelerinin de tırmanması euroya değer kaybettiriyor. Euro / Dolar paritesi 2002 yılından bu yana ilk kez 0,98'in altına indi. Japonya Merkez Bankası ise gevşek politika uygulayan ülkelerden. Japon yeni, dolar karşısında sert şekilde değer kaybetti. Yenin kayıpları hızlanınca Japonya Merkez Bankası 24 yıl sonra ilk kez direkt olarak piyasaya müdahale etti. Dolar / TL tarafı da TCMB faiz kararının ardından 18,40'a yükseldi.

Merkez'in 100 baz puan faiz indirimi sonrasında dolar endeksinin de yukarı yönlü seyri ile Dolar / TL, tarihi zirvesini gördü. Güçlenen dolar ile ons ve petrol de baskılanmaya devam etti.



TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Küresel boyutta süren enflasyonla mücadele amacıyla merkez bankalarının attıkları adımlar takip edilirken, sıkılaştırıcı para politikaları sonucunda tahvil getirileri yükselişe geçti ve son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

ABD on yıllık tahvil getirisi % 3,70'in üzerine çıkarak Şubat 2011'den itibaren en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Bu arada özellikle Fed'in faiz artırımlarını gelecek yıl sürdüreceği beklentisi risk alma iştahını düşürmekte.

Güçlenen dolar ile baskı altında kalan parite, Avrupa'daki sorunlar da dikkate alındığında düşüş eğilimini sürdürebilir ki 0,98 desteğinin altında 0,9730 seviyesini hedefleyebilir. Yukarıda ise 0,9890 direnç konumunda.



HEDEF YENİDEN 3500 PUANA ÇIKMAK

Gram altın / TL'de simetrik üçgen formasyonunun alt bandı test ediliyor. Formasyondan aşağı yönlü çıkılması halinde 968 ve 953 TL destek olarak izlenebilir.

Formasyon içinde kalınması durumunda ise tekrardan yükselişler görebiliriz. Bu durumda da 980.25 ve 996 direnç olarak takip edilebilir. Fed toplantısı sonrasında yurt dışı piyasalarda oluşan baskıdan çok fazla etkilenmeyen BIST- 100 endeksi dün pozitif bir ayrışma sergilerken teknik açıdan önemini yüksek bulduğumuz 3200 seviyesinin üzerinde kuvvetli şekilde tutunmaya devam ediyor.

Son dönemde bankacılık sektöründe oluşan volatilitenin yerini giderek daha olağan bir görünüme bırakmasının da endeksi destekleyen bir zemin yarattığını söyleyebiliriz.

3300 ara direncinin üzerini test etmeye başlayan endeksin bu bölgede kalıcı olmayı başarması durumunda sonraki hedefleri sırasıyla 3400 ve 3500 puan olacaktır. Ancak bunun gerçekleşmesi için yurt dışı koşulların da lehte olması gerektiğini düşünüyorum.