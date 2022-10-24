Borsa İstanbul rekor tazeledi

Fed üyelerinin şahin açıklamaları ile birlikte tahvil faizleri yukarı yönlü seyrini (ABD iki yıllık tahvil faizi % 4,60'ların üzerine kadar çıktı) sürdürüyor. Faizlerdeki yükseliş de risk alma iştahını baskılıyor. Swap piyasaları da Fed'in politika faizinin 2023 yılının ilk yarısında % 5 ile tepe noktasına ulaşacağını fiyatlıyor.

Yurtiçi tarafa baktığımızda TCMB, politika faizini, 150 baz puan indirerek % 10,5 seviyesine çekti.

Faizlerin 100 baz puan indirilmesi bekleniyordu.

Metinde, "takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesinin gündeme alındığı" ifade edildi. Fiyatlamalara bakıldığında ise Dolar/TL tarafında önemli bir hareket gözlenmedi ki kur bir süredir dar bir bantta hareket ediyor.

Burada 18,55 - 18,65 aralığı izlenebilir.

Haftanın son işlem gününde ABD tahvil faizlerinde görülen yükseliş global piyasada ABD dolarına olan talebi yeniden canlandırdı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker Fed'in enflasyonla mücadele etmek için aktif olarak ekonomiyi yavaşlatmaya çalıştığı konusunda uyarıda bulundu. Onun yorumları, ABD Hazine tahvil getirilerindeki son yükselişe yakıt ekledi ve gösterge 10 yıllık ABD devlet tahvili oranını 2008 mali krizinden bu yana en yüksek seviyelerine çıkardı.



ONS ALTIN TOPARLANDI

Euro/dolar paritesinde 0.9754 bandının altında yeniden yaşanabilecek olası düşüşlerde ekim ayı içerisinde şu ana kadar gördüğü en düşük seviye olan 0.9631 bandı sonraki destek bölgesi olarak takibimizde olacak. Yukarıda ise 0.9850 ve 50 günlük üssel hareketli ortalama ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

Haftanın son işlem gününde Avrupa seansı içerisinde 1617 ile son iki yılın dip bölgesi olan 1614 bölgesine kadar gerileyen ons altın, ABD seansının açılmasıyla gelen alımlarla gün içi kayıplarını sildi.

Teknik açıdan bakıldığında 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz 25 birimlik üssel hareketli ortalaması ve mavi alçalan kanalın üst bandı bölgesine yönelen değerli madenin bu bölgeyi kırması halinde 1645 ve 1660 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak ön plana çıkıyor. Aşağıda ise 1624 ve 1614 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak takibimizde olacak.



DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI

Cuma güne pozitif başlayan ve seans içinde alıcılı seyrini sürdürerek 3.942,54 ile rekor tazeleyen BİST100 Endeksi, % 0,53 kazançla 3.934,635 puandan haftayı tamamladı.

Bankacılık endeksi % 0,44 değer kaybederken, sınai endeks %0,91 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi 56 baz puan azalarak % 14,62 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi % 10,69'a yükseldi.

Dolar/TL, 18,53-18,63 ve Euro/TL 18,13-18,35 aralığında hareket etti.

TCMB toplam rezervleri 2,5 milyar dolar artarak 116,03 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD borsaları karışık seyirle başladıkları Cuma gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları ise günü yükselişle kapattı.

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