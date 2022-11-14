Dolar iştahı azalırken altın yatırımcısı kar etti

ABD para birimi Eylül sonlarından bu yana sınırlı güç kaybı yaşıyor. Dolar Endeksi 114 seviyesine eriştikten bu yana zamana yayılarak yavaş tempoda aşağı geliyor. Endeks 108,2 civarında bulunuyor.

Endeksin aşağı gelişinde FED endişelerinin azalması önemli bir yer tutuyor. Bunu ise ABD makro verileri sağlıyor. Bazı verilerde görülen yavaşlama emarelerine rağmen yatırımcılar enflasyon verisinde yavaşlamayı görmek istediler.

Açıklanan TÜFE verileri bu açıdan önemli idi. Manşet ve çekirdek TÜFE'nin beklentilerin altında gelmesi piyasaları rahatlattı. Yatırımcılar riskli varlıklara yöneldiler.

Dolar iştahı azaldı.



OLUMLU FİYATLAMA

Sürpriz ABD enflasyon rakamları sonrası yükseliş rallisini haftanın son işlem gününde de sürdüren euro/ dolar paritesi 1.03 seviyelerine yükseldi. Paritede 200 günlük üssel hareketli ortalama, sonraki önemli direnç bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Diğer yandan olası kar satışlarında paritede 1.0163 seviyesi ilk destek bölgesi olarak izlenebilir.

Haftanın-yakın zamanın parametresi olan ABD TÜFE verisi fiyatlama gücünü ortaya koydu. Verinin beklentilerden saptığı oranda hareket yaratabileceğini ifade etmiştik. Açıklanan veri belirgin bir düşüşe işaret etti. Beklentileri de karşıladı, hatta ötesine geçti. Bazı FED yetkililerinden faiz artış temposunun azalacağı yönünde açıklamalar gelirken, risk iştahının artması için uygun ortam oluştu.



DİRENÇ 1.770'DE

Yatırımcıların modu iyimsere dönüştü. O yüzden piyasaların olumlu fiyatlaması bir süre daha devam edebilir. ABD haftalık istihdam verisinin beklentilerden zayıf gelmesinin iyimserliğe sınırlı katkı yaptığını söyleyebiliriz.

Dolar Endeksi 108,2 civarında bulunuyor. FED endişeleri azalınca dolar talebi de azalma gösteriyor. ABD enflasyon rakamları sonrası başlayan yükseliş rallisiyle ons altında haftalık kazanç % 5'e ulaştı. 50 haftalık ve 100 haftalık üssel hareketli ortalamanın kesişim bölgesine denk gelen 1770 bölgesi değerli madende ilk kritik direnç bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Öte yandan bu direnç bölgesi sınırına yaklaşan sarı metalde olası kar satışlarında 1747 ve 1718 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak takip edilebilir. ABD'de beklentilerden düşük gelen enflasyon verisi faiz artırımlarının hız keseceğine yönelik algının güç kazanmasını sağlarken risk iştahını destekliyor. Piyasalar veri öncesinde Fed'den Aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyordu. Bu beklenti geçerliliğini koruyor.

Ancak verinin yüksek gelmesi durumunda Fed'in bir kez daha güçlü bir artırım yapma ya da daha küçük ölçekli ama daha uzun süreli artırımlar yapma ihtimali doğabilirdi.

Dolayısıyla veri bu yöndeki endişelerin ortadan kalkmasını sağladı. Buradan yola çıkarak artık faiz artırımlarının hızının Aralık ayından itibaren azalacağını çok daha rahat bir şekilde söyleyebiliriz.

Piyasalar son toplantı öncesi 13 Aralık'ta bir enflasyon rakamı daha görecek.

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