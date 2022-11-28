Gram altında 1240 TL direnç olarak izlenmeli

TL kanadında haftanın en önemli gelişmesi TCMB'nin para politikası kurulu toplantısıydı.

Toplantı sonrasında banka beklentilere paralel olarak politika faizini 1.5 puan indirdi ve böylelikle yüzde 9 seviyesine çekmiş oldu.

Karar metnine bakıldığında faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği, mevcut politika faizinin yeterli düzeyde olduğu ifade edilerek, bankanın parasal aktarımını destekleyecek ek tedbirlerin alınacağı, uygulanacak politikaların 2023 para-kur metninde yayımlanacağı belirtildi.

Böylelikle TCMB 2 yıl sonra politika faizini tek haneye indirirken, indirim döngüsünü de yaptığı açıklama ile bitirmiş oldu. Diğer yandan TÜİK'in açıklamasına göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasımda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1 azaldı; perakende ticaret sektöründe yüzde 2.1; inşaat sektöründe ise yüzde 1.2 yükseliş yaşandı.



ABD'DE RESESYON ENDİŞESİ HAKİM

Haftanın son işlem gününde Dolar/TL paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 18.65 - 18.75 - 18.85 seviyeleri direnç noktaları olarak;

18.45 - 18.32 - 18.15 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

ABD piyasalarının tatil olduğu işlem gününde, enflasyonu kontrol altına almak için son iki ayda 75 baz puanlık agresif faiz artışına giden ECB'nin 27 Ekim tarihli para politikası kurulu toplantısına ilişkin tutanakları yayımlandı.

Tutanaklarda üyelerin, artan resesyon endişelerine karşın enflasyonun % 2'lik hedefe ulaşacak bir seviyeye getirilmesi için faizleri daha da artırmaları gerekebileceğine yönelik endişeleri görüldü. Bunun yanında Banka, resesyon olması durumunda devam eden faiz artırımlarına ara verilebileceğini vurguladı.

Diğer taraftan Uluslararası Finans Enstitüsü küresel büyümenin 2023 yılında gerileyeceğini ve ekonomik yavaşlamanın en belirgin Avrupa'da görüleceğini açıkladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi üç baz puan düşerek %3,66'ya geriledi.

Gram altın hafif alımlarla % 0.31 değer kazandı ve 1051 seviyesinden gün kapanışını gerçekleştirdi. Teknik göstergelerinde ise henüz net bir dönüş sinyali görünmüyor.

İlk destek olarak 1040-1033 bandını takip edebiliriz.

Bu bandın altına inildiğinde satışlar derinleşebileceği için geri çekilme hareketi hızlanabilir. İlk direnç noktası olarak 1073 seviyesi takip edilebilir.

1073 seviyesinin kırılmasıyla birlikte hareket ivme kazanabilir. 1120 ve 1240 seviyeleri üst dirençler olarak hedeflenebilir.



BORSADA 5040 PUAN HEDEFİ

Şükran Günü nedeniyle tam gün kapalı olan ABD piyasaları Cuma günü ise yarım gün açık kaldı.

Tatil rehavetinin devam edecek olması nedeniyle küresel borsalardaki fiyat hareketlerinin sınırlı kalmayı sürdürdüğünü görebiliriz.

BIST-100 endeksi ise küresel piyasalardaki durgunluğa karşın yukarı yönlü momentumunu koruyarak 4900 direncinin üzerini test etti.

Teknik görünümünü genel hatlarıyla pozitif bulmaya devam ettiğimiz endekste 4900, 4990 ve 5040 puan seviyelerini direnç bölgesi olarak izliyoruz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın