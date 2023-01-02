Gram altında 1100 lirada satış gelebilir

Düşük hacimlerin devam ettiği piyasalarda yılın son günleri risk iştahı güçlüydü. ABD'de beklentiler doğrultusunda gelen işsizlik maaşı başvuruları dışında önemli bir veri açıklanmazken, ekonomide yumuşak iniş senaryoları ve Fed'in faiz artışlarının enflasyonu dizginleyebileceği haberleri ön plandaydı. İtalya'nın yeni bir varyant tespit etmemesi ile birlikte azalan Kovid endişeleri destekleyici bir unsur oluyor. Avrupa Birliği yetkilileri de Çin'den gelen yolculara yönelik yeni kısıtlamalara gerek olmadığını belirtti.

Dolar/TL'de yılın son işlem günü sakin seyir izlendi. Teknik seviyelere bakıldığında; aşağıda 18,65 desteği, yukarıda ise 18,7650 direnci izlenebilir.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları verisinin hafif artış sergilemesi istihdam piyasasında nispeten yavaşlama olarak algılanarak piyasaları destekledi. Fiyatlamalar tarafında, yaklaşık % 0,5 oranında yükseliş kaydeden ve hafif geri çekilme eğilimi gösteren euro/dolar paritesinde 1,0720 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 1,0590 seviyesi destek konumunda.



ADIM ADIM YÜKSELİŞTE

Ons altının 1822 direncini test etmesi ve dolar/TL'nin de 18.71 bölgesinde fiyatlanması ile birlikte gram altın TL tarafında 1090'ın üzerinde bir hareket görmekteyiz.

Teknik olarak baktığımızda, daha önceki Haziran/Kasım ayları arasındaki yatay bölgeden yukarın yönlü çıkmıştı ve 1040'ı geçtikten sonra da yükselişine adım adım devam etmişti. Bu adım adım yükselişte, 1102 direnci önemli. Grafikte de görüldüğü üzere daha fibonacci uzatma bölgelerinden 161.8'in denk geldiği bir seviye.

Daha önce bu bölgeye bir kere mum iğnesi atılmıştı. Şimdi tekrar adım adım 1102 direncine doğru yükseliş var. 1102 bölgesi teknik olarak önemli olduğu için olası kar satışlarına karşı dikkatli olmak gerekebilir. Genel olarak ise 1067'nin üzerinde kaldıkça kısa vadede pozitif görüntü devam edecek. Daha orta vadede ise 200 günlük ortalamayı ana destek hattı olarak izliyor olacağız.



BORSADA 5550 PUAN DİRENCİ

İki gün arka arkaya yaşanan satış baskısının ardından çok daha iyimser bir performans çizen BIST-100 endeksi teknik açıdan önemini yüksek bulduğumuz 5300 puanın üzerinde tutunmayı başardıktan sonra güç topladı. Yılın son haftasında gerek yurt dışındaki durgunluk gerekse katalist eksikliğine karşın 5450 seviyesini de aşmayı başaran endeks pozitif bir sinyal vermiş oldu. Gün içinde 5500 ve 5550 seviyelerini direnç noktaları olarak takip edeceğiz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın