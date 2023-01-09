Gram altın tepkiyle 1.122 liraya yükseldi

Cuma günü açıklanan ABD özel sektör istihdam verisi aralık ayında öngörülerin üzerinde artışa işaret etti, benzer şekilde işsizlik maaş başvuruları da beklentilerden daha düşük gerçekleşti. Veriler istihdam piyasasının özellikle belirli sektörlerde gücünü koruduğunu işaret ederek Fed'in rahatsız olduğu ücret artışlarını destekleyen bir görüntü çizdi. Bu verilerle birlikte Dolar endeksi (DXY) yaklaşık % 0,8 oranında yükselerek 105 seviyesinden günü tamamladı.

Birçok gelişmeye net bir tepki vermeyen ve sınırlı yükseliş eğilimi göstererek 18,80 seviyesini test eden Dolar/TL'de ise bant hareketinin devam etmesini bekliyoruz.

Teknik seviyelere bakıldığında; aşağıda 18,71 desteği, yukarıda 18,81 direnci izlenebilir.

ABD'den gelen veriler dolar endeksine pozitif yansıdı. Özel sektör istihdamı 235 bin olurken beklenti 150 bin seviyesindeydi. Euro/Dolar paritesinde önemli destek olarak izlediğimiz 1,0515'ten tepki alımları geldi. 1,0515 desteği altında gün kapanışı ile zayıf seyir 200 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar (1,0430) devam edebilir. Yukarı yönde ise kısa vadeli işlemlerde 1,0610 direnci önemli seviye olarak yer alırken, 1,0675-1,0750 sonraki dirençleri oluşturmaktadır. 1,0675 üzerinde gün kapanışı ile yukarı yönlü hareket yeniden trende dönüşebilir. ABD'de istihdam raporu paritede volatilite yaratabilir.



BORSADA KARIŞIK SEYİR

Borsada perşembe seansında % 7'yi aşan değer kaybı yaşandı ve gün içinde iki kez devre kesici uygulandı. Düşüşün nedenlerinden biri borsa yatırımcısının siyasi taraftaki gelişmeleri yakından izlemesi etkili oldu. Ayrıca Aralık sonunda SPK tarafından yayımlanan ve para piyasası fonlarının Pay Senedi Repor Pazarı'nda ters repo sözleşmesi yapmasına yasak getirilmesi ve bu sözleşmelerin teminat gösterilerek kredili işlem yapılamayacak olması da düşüşte etkili oldu. Ancak haftanın son işlem günü endeks yeniden yeşile döndü ve kayıplarının önemli bir kısmını geri aldı. Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 19 baz puan azalarak % 8,42 ve 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan azalarak % 8,96 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/ TL 18,72-18,81 aralığında hareket ederken, 19,89'lu seviyelerden güne başlayan Euro/ TL ise seans içinde 20,05 sınırını test etti.

Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 524,9 seviyesinden işlem gördü.

Gram altın tarafında hareketli günler devam ediyor. Düşüş Fibonacci 161.8 bölgesinin destek olarak çalışmasıyla sınırlı kalmıştı.

Gram altın gelen tepkiyle tekrar 1.118 seviyesini aştı ve haftayı 1.122 liradan kapattı.

Bu bölge geçilemediği durumda 1102 desteği takip edilecek. Bu hafta 1118 ile 1.122 üzeri arasındaki hareketleri izliyor olacağız.

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