Ons altında 1944.38 direnci takip edilmeli

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları (açıklanan 190 bin, beklenti 214 bin) ekonomideki soğumaya rağmen istihdamın sıkı bir şekilde devam ettiğine işaret ederken, Fed'in önümüzdeki dönemde faiz artırım hızında değişiklik yapmayabileceği öngörüsüyle resesyon endişelerini destekler nitelikteydi. Diğer taraftan, Fed üyelerinden Brainard ve Williams kısıtlayıcı para politikalarına bir süre daha devam edileceği mesajını verdiler.

Fiyatlamalar tarafında ise dolar endeksi (DXY) yüzde 0,3 oranında düştü.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde yatay karışık bir görüntü var. Yurtiçinde ise TCMB, yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tuttu. Kurul, "mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirdiğine" ilişkin ifadeye metinde yer vermedi. Birçok gelişmeye sınırlı tepki veren dolar kurunda sakin görüntünün korunabileceğini ve 18,75 - 18,84 bandındaki hareketin sürebileceğini öngörüyoruz.

Euro/dolar paritesi 1.0850 ile 1.0775 aralığında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu bölgenin tavan ve tabanları hafta içerisinde çok kez test edildi. Geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası başkanı Lagarde'nin şahin tondaki açıklamaları, pariteyi 1.0850'ye yaklaştırmıştı. Ancak bu direnç çalışmaya devam ediyor ve fiyatlar bant aralığında kalmayı sürdürüyor.



BORSADA 5.200 PUAN DESTEĞİ

Günlük grafikte baktığımızda RSI indikatöründe hafif de olsa bir negatif uyumsuzluk görmekteyiz. Bu sebeple, 1.0850 günlük mumlar ile aşılamadığı sürece paritede adım adım kar satışlarına hazırlanılabilir.

1.077 desteğinin günlük mumlar ile kırılması, olası kar satışlarını tetikleyip dolar lehine güçlü bir hareketin gelmesine sebep olabilir.

Altın (ons) paritesinde 1928.95 dolar direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmişti.

Daha sonra 1937.50 seviyesine kadar yükseliş yaşandı. Bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1928.95 direnç çevresinde fiyatlanma devam ediyor. Yükselişin devam etmesi halinde 1944.38 seviyesi direnç olarak belirlenebilir. Aşağı yönlü bir fiyatlanmada ise 1896.55 seviyesi destek oluşturabilir.

Geçen hafta başında sergilediği güçlü değer kazanımını sonraki iki işlem gününde ivme kaybederek sürdüren BIST-100 endeksi 5450 puanın üzerini test etmesine karşın kazanımlarını korumakta başarılı olamadı. Teknik açıdan şimdilik ciddi bir bozulmadan söz etmek güç ancak endeksteki momentum kaybının giderek dikkat çekmeye başladığını görüyoruz. Bu da küçük çaplı düzeltmelere kapı aralıyor. İvme kaybının derinleşmesi durumunda sırasıyla 5370, 5260 ve 5200 puan seviyelerini ilk destek noktaları olarak takip edeceğiz.

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