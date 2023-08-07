Ekonomide hareketlilik devam ediyor

Güncel veriler göz önüne alındığında dövizde, altında, Euro'da ve borsada sürekli değişim yaşanıyor.

Bu değişimler de ekonomide ciddi etkiler sebep oluyor. Son verilere bir göz atalım...



TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİYOR

USF/ TRY için bakıldığında Fitch'in ABD'nin kredi notunu düşürmesi piyasalarda risk iştahını baskılamaya devam ederken tahvil faizlerindeki yükseliş de devam etti.

Amerika'da 10 yıllık faizde son işlemler yüzde 4,2'den, 2 yıllıkta ise yüzde 4,9'dan geçti.

Dolar Endeksi (DXY) yükselişini durdurdu, 102,5 seviyesinden günü tamamladı. Bu arada ABD'de takip edilen veriler beklentilere paralel açıklandı. Piyasaların odak noktası ABD'de TSİ 15.30'da açıklanacak temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinde olacak. Buna göre, tarım dışı istihdam artışının 209 bin kişi seviyesinden 200 bin kişi seviyesine gerilemesi, işsizlik oranının ise yüzde 3,6 seviyesinde yatay seyretmesi ve yıllık bazda artış hızının da yüzde 4,4'ten yüzde 4,2 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek. Kurda 27 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça yatay hareketler devam edebilir.



BEKLENTİLER GÜÇLENEBİLİR

Euro Bölgesi ve ABD'de PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi'nde Hizmet PMI 52,0'dan 50,9'a gerileyerek 51,1 beklentisinin altında gerçekleşti. ABD'de ise Hizmet PMI 54,4'ten 52,3'e gerileyerek beklentiler doğrultusunda düşüş kaydetti. ABD'de tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi FED'in eylül ayında faiz artırım beklentilerini güçlendirebilir. Parite tarafında ise veri akışı sebebiyle volatilitenin yüksek olabileceği günde, temmuz ayı başındaki seviyelerinden tepkiyle karşılaşan EUR/USD'de 1,0910 destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1,0840 hedef olabilir. Diğer yandan olası yükselişlerde 1,1020 ve 1,1080 sıralı dirençler olarak takip edilebilir.



BORSANIN KAZANANLARI

BİST 100 endeksinde ilk önemli destek seviyesi 7,159.68 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin olası aşağı yönlü ataklarda aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesini 6,960.08 olarak değerlendirmekteyiz.

Yukarı yönlü hareketlerde ise öncelikli direnç 7,324.48 seviyesinden geçmektedir. Direncin yukarı yönlü kırılması durumunda 7,489.28 seviyesini öncelikli kısa vadeli teknik hedef olarak değerlendirmekteyiz. BIST 100 endeksi son işlem gününü yüzde 0.51 değer kaybıyla 7,221.51 seviyesinden tamamlamıştır. Sektör endekslerinden en çok değer kazanan yüzde 8.07 ile BIST SİGORTA endeksi olurken, en çok değer kaybedeni yüzde eksi 2.29 ile BIST FİN. KİR. FAKTORİNG endeksi oldu. İşlem hacmi en yüksek 80.0 milyar TL ile BIST SINAİ oldu. BİST 100 endeksi içerisinde yer alan 41 hissenin fiyatı artarken 57 hissenin fiyatı azaldı.

2 hissenin fiyatında değişim olmadı. ABD borsalarının günü negatif tamamladıkları gözlendi.

Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi bir önceki güne göre düşerek günü 15.00 seviyesinden tamamlamıştır.

ABD 10 yıllık tahvil faizinde bir önceki güne göre 9.1 baz puan yükselerek günü 4.18 seviyesinden tamamlamıştır.



DİRENÇLER DEĞİŞİYOR

Altın, 1932 desteğine kadar gerilemişti.

ABD Tarım Dışı'nın beklenti altında ve 187.000 seviyesinde gelmesi ile birlikte bir tepki görmekteyiz. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.20'den yüzde 4.13'e gerilerken, sarı metal tarafında da yükseliş var. Tekniğine baktığımızda ters omuz baş omuz formasyon ihtimalinden söz ediyorduk. Burada sağ omuz 1932 desteğine denk gelmekte. Adım adım olabilecek hareketlerde ilk gün içi direnç 1947 seviyesidir. Kısa vadede 1932 kırılmadığı sürece ters omuz baş omuz formasyonu gündemde kalacak. Ancak bunun çalışıp 2000 ve üzeri fiyatlamaların gelmesi 1984 direncinin kırılmasına bağlı.

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