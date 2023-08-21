Küresel piyasalarda kırılganlık sürüyor

ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 12 Ağustos haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyrederken, iş gücü piyasasında sıkı görünüme işaret etmeyi sürdürdü. ABD'de Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi ise Ağustos 2022'den bu yana ilk kez büyüme bölgesine geçti ve Nisan 2022'den bu yana imalat sanayinde en güçlü büyümeye işaret etti. Böylece ABD'de ekonomik verilerin beklentilerden güçlü gelmesiyle Fed'in faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik yatırımcıların endişelerini arttı.

Diğer taraftan risk iştahı da negatif seyrine devam etti. Yurtiçinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında, iç talepteki güçlü artışın, makro finansal istikrarı cari açık ve enflasyon üzerinden tehdit ettiğini ve politika çerçevelerini yeniden dengelenme ihtiyacına göre şekillendirdiklerini belirtti.

Fiyatlamalara bakıldığında ise Dolar/TL'de 27'nin hafif üzerindeki hareket devam edebilir.



ABD'DE FAİZ ARTIŞI SÜREBİLİR

ABD'de yayınlanan Fed toplantı tutanaklarının daha fazla sıkılaşma sinyali vermesiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi, dün 6 baz puan yükselerek yüzde 4,27 seviyesinden günü tamamladı. ABD ekonomisindeki dayanıklılığın sürmesi de faiz artışlarının devam edebileceği ihtimalini güçlendiriyor. ECB'nin para politikasına da yön verecek olan enflasyon verilerinden, Euro Bölgesi'nde temmuz ayı nihai TÜFE verileri takip edilecek. Şu aşamada paritede 1,0935 - 1,0835 seviyeleri arasında bant hareketi görülebilir.

Son dönemde çizdiği tabloya aykırı bir şekilde arka arkaya iki işlem gününü eksi bölgede noktalayan BIST-100 endeksinde ise tepki alımları eşliğinde yeniden yukarı yönlü bir eğilim gördük. Gün içindeki ilk önemli direnç noktası olan 7725 puanı çok fazla zorlanmadan geride bırakmayı başaran endeks 7800 puana yönelse de bu seviyeyi aşmayı başaramadı. Dolayısıyla haftanın son işlem gününde öncelikle bu direnci takip edeceğiz. Daha yukarıda ise dolar bazlı grafiklerin de işaret ettiği 7865 puan yer alıyor. Küresel piyasalarda ise özellikle yüksek ABD tahvil faizlerinin etkisiyle kırılganlığın devam ettiğini görüyoruz.



ALTIN'DA TAHMİNLER DÜŞTÜ

İsviçreli banka UBS analistleri tarafından geçilen bir müşteri notunda altın için yıl sonu tahminini yüzde 7 düşürülerek 1.950 dolara çekilirken 2024 yılı için ise nominal rekor beklendiği belirtildi. Banka ABD ekonomisiyle ilgili öngörülerini de değiştirerek daha önce hafif resesyon beklentisini "yumuşak inişe" çevirdi.

Geçilen notta daha önce 2023 sonu olarak öngörülen faiz indirimlerinin ise 2024 ikinci çeyreğinden önce beklenmediği kaydedildi. Geçilen notta, "Başlangıçta 2023'ün sonlarından başlayarak hafif bir resesyon bekliyorduk ancak şimdi yumuşak bir iniş bekliyoruz" ifadelerini yer verildi. Bu, 10 yıllık tahvil getirileri için daha az aşağı yönlü hareket riski olacağı anlamına gelirken dolar için de daha az zayıflık beklentisine işaret ediyor.

UBS altın için hedef fiyatını 2024 Haziran sonunda ons başına 2100 dolar ve Eylül sonunda 2200 dolar olarak görülüyor.

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