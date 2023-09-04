Ekonomide hareketli hafta

Güncel ekonomik veriler göz önüne alındığında dövizde, altında ve borsada sürekli değişim yaşanıyor.

Son verilere bir göz atalım...

USD/TRY: ABD'de önemli makro veriler takip edildi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 228 bin ile beklentilerin (232bin) altında açıklandı. Diğer taraftan, çekirdek PCE aylık %0,2, yıllık %4,2 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Ayrıca, kişisel harcamalar %0,8 (beklenti: %0,7), kişisel gelirler ise %0,2 (beklenti: %0,3) artış kaydetti. Bu ortamda piyasalarda risk iştahı negatifken Dolar endeksinde (DXY) ve tahvil faizlerinde yükselişler takip edildi. Cuma sabaha bakıldığında vadeli piyasalar pozitif tarafta. ABD'de PMI verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdam (beklenti 170bin), işsizlik oranı (beklenti %3,5), ortalama saatlik kazançlar (beklenti aylık %0,3, yıllık %4,4) ve inşaat harcamaları takip edilecek önemli veriler arasında.

Yurt içinde ise kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini %2,6'dan %4,2'ye ve gelecek yıl için %2'den %3'e yükseltti. 400 seviyesinin altında hareket eden beş yıllık risk primimiz (CDS) olumlu sayılabilecek diğer nokta. İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat PMI verisini açıkladı. Temmuzda 49,9 olarak açıklanan veri ağustos ayında 49 olarak gerçekleşti ve son 8 ayın en düşük seviyesine indi. Fiyatlamalar tarafında ise TCMB faiz kararı sonra 25,28 seviyesine kadar gerileyen Dolar/TL'de 26,85 seviyesinin geçilmesi halinde ivme kazanabilir. 26,55 seviyesi ise şimdilik yakın destek bölgesi olarak takip edilebilir.



MAKRO VERİLER

EUR/USD: ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin hafif altında gerçekleşirken PCE verisi aylık %0,2, yıllık %4,2 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün de takip edilecek önemli makro veriler fiyatlamalara yön verecektir. ABD ve Avrupa'da PMI verileri takip edilecekken ABD'de tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar takip edilecek diğer önemli veriler.

Fiyatlamalar tarafında ise ECB toplantı tutanaklarında Eylül ayında faiz artırımına yönelik şahin tutumdaki mesajlara rağmen EUR/USD 1,09 seviyesi üzerinde tutunamadı. Şu sıralarda 1,0850 seviyelerinde hareket eden paritede geri çekilmeler halinde 1,08 seviyesi destek olarak öne çıkıyor. Yükseliş halinde ise 1,0890 aşılması gereken ilk direnç seviyesi.

Ons altın tarafında pozitif fiyatlamanın devam etmesi ile birlikte gram altında 1670TL seviyelerinde fiyatlamaların devam ettiğini görüyoruz. Açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları dolar endeksi ve ons altın tarafında etkili olmasını beklediğimiz veriler olarak öne çıkarken değerli metalde 50 günlük basit ortalaması 1651TL seviyesini önemli destek bölgesi olarak takip ediyoruz. Kur tarafında ise yatay pozitif fiyatlamanın etkisi sınırlı kalmaya devam ediyor.

İlk direnç noktası olarak 1670TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1675TL ve 1680TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1660TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1655TL ve 1650TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.



DİRENÇ SEVİYESİ

BİST100 endeksinin günü %0,14 yükselişle 7.917,93 seviyesinden tamamladığı gözlendi. Bu aşamada 7.934,77 seviyesini PİVOT olarak değerlendirmekteyiz.

Gün içinde yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 7.988,98 seviyesi öncelikli direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 7.863,72 seviyesi öncelikli destek seviyesi olarak yakından takip edilebilir. Son kapanış seviyesinin 5 günlük hareketli ortalamanın %1,58 üstünde olduğu dikkat çekmektedir.

BİST30 yakın vadeli sözleşme kodunun günü %0,54 düşüşle 8.452,75 seviyesinden tamamladığı gözlendi. Bu aşamada 8.470,33 seviyesini PİVOT olarak değerlendirmekteyiz. Gün içinde yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 8.540,67 seviyesi öncelikli direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8.382,42 seviyesi öncelikli destek seviyesi olarak yakından takip edilebilir. Son kapanış seviyesinin 5 günlük hareketli ortalamanın %0,81 üstünde olduğu dikkat çekmektedir.

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