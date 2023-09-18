Çin verileri piyasayı etkiledi

ABD'de açıklanan ÜFE ve perakende satışlar verileri beklentilerin üzerinde geldi. Diğer yandan, ECB, faizleri çoğunlukla sabit tutma beklentilerine karşın 25 baz puan artırdı. Fiyatlamalar tarafında;

Almanya - ABD on yıllık faiz makasının açılması ile birlikte de Dolar endeksinin (DXY) yükseldiğini gözlemledik. DXY günü %0,6 yükselişle 105,4 seviyesinden tamamladı.

Dolar'da düşüş gözlemliyoruz. Çin'den iyi gelen sanayi üretimi ve perakende satışlar verisi ile risk iştahı pozitif. Çin'de son zamanlarda açıklanan verilerin piyasa etkisi düşünüldüğünde, söz konusu veriler haftanın son işlem gününde fiyatlanmaya devam edilebilir ki piyasalarda toparlanma isteği de halihazırda var. Bu kapsamda, Gelişmekte Olan Ülke para birimleri üzerindeki baskı azalabilir. Yurt içinde ise Dolar/TL'de net bir hareket yok. Bir süredir 27,0 seviyesinin hafif altında hareket eden Dolar/TL'de bu eğilimin sürmesini bekliyoruz.



BEKLENTİNİN ÜSTÜNDE ARTIŞ

ABD'den beklentilerin üzerinde gelen veriler takip edilirken, Avrupa'da ECB'nin 25 baz puanlık faiz artışı (Beklentilerin çoğunluğu faizlerin sabit tutulması yönündeydi) takip edildi. Karar metninde, enflasyonun düşmeye devam ettiği ancak çok uzun süre yüksek kalmaya devam etmesinin beklendiği belirtilirken, faiz oranlarının enflasyonun kontrol altına alınmasına önemli katkı sağlayacak seviyeye ulaştığı ifade edildi. Projeksiyonlarda da önümüzdeki iki yıl için manşet enflasyon beklentisinin yukarı çekildiği, buna karşın büyüme beklentilerinin düşürüldüğü gözlendi. Fiyatlamalar tarafında ise Almanya on yıllık faizinin düştüğünü izledik.

EURUSD de günü %0,8 düşüşle 1,0643 seviyesinden tamamladı. tepki gözlense de teknik görünüm zayıf. Bu kapsamda parite 1,0715 seviyesinin altında kalabilir. Aşağıda ise 1,06 destek konumunda.



BANKACILIK ENDEKSİ DÜŞTÜ

BİST100 Endeksi ikinci yarıda gelen güçlü alışlarla günü %1,31 artışla gün içi gördüğü en yüksek seviye olan 8.118,75 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,09 değer kaybederken Sınai Endeksi %0,93 artış gösterdi.

Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 140 baz puan azalarak %22,63 seviyesine düştü ve 10 yıllık tahvil faizi ise bir önceki kapanışa göre 130 baz puan artarak %27,24 seviyesine yükseldi. Dolar/TL 26,87- 27,13 ve Euro/TL 28,66-29,40 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 386,3 oldu.

Çin'den gelen verilerle risk iştahı pozitif bir görüntü sergilerken, Dolar hafif geriliyor. Ons Altın'da da tepki yükselişleri var. Şu aşamada değerli madende tepki arayışının sürmesi beklerken, 1.922 seviyesinin üzerinde 1.932 ardından 1.939 hedef olabilir. Öte yandan olası düşüşlerde, 1.906 ve 1.897 destekleri izlenebilir.

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