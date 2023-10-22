BIST-100 endeksi zayıf bir tablo sergiliyor

ABD tarafında Fed başkanı Powell'ın açıklamaları izlendi. Faiz artırımlarının son bulabileceği beklentisinin tersine Amerikan ekonomisinin gücü ve sıkı işgücü piyasalarının Fed'in daha fazla faiz artırımı yapmasını gerektirebileceğini açıkladı. Powell aynı zamanda daha önce Fed üyelerine benzer açıklamalarda bulunarak, tahvil getirilerindeki artışın faiz artışına duyulan ihtiyacı azaltabileceğini de belirtti. Bu ortamda, cuma günü yüzde 4,60'larda olan 10 yıllık tahvil faizi, son 4 günde, 40 baz puan arttı ve yüzde 5,0 seviyesini test etti. Bu arada jeopolitik tarafta risklerin de arttığını izliyoruz. Bu gelişmeler kapsamında da risk iştahında baskı gözlemliyoruz.

Dolar endeksi (DXY) yükselmese de Gelişmekte Olan Ülke para birimleri satıcılı. Orta Doğu'daki gelişmeler bir taraftan yakından izlenirken, ABD'de FOMC üyelerinden Harker ve Mester'in konuşmaları takip edilebilir. Yurt içinde ise, TCMB piyasa katılımcıları anketi izlendi. 2023 yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 68,01 (Önceki : %67,22) olurken 12 ay sonraki TÜFE beklentisi yüzde 45,28 (önceki %44,94) oldu. Fiyatlamalar tarafında Dolar/TL'de ise hafif geri çekilme olsa da kısmi yükseliş isteği sürüyor. Kur 28 seviyesinin hafif üzerinde hareket ederken, bu eğilim günün geri kalanında da devam edebilir.



EURO'DA TOPARLANMA İSTEĞİ

Geçen hafta yön bulmakta zorlanan ve yaklaşık 1,05 - 1,06 arasında dalgalanan EURUSD'de yönsüz görüntü devam ediyor. Jepolitik risklerdeki artışa ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişe karşın Dolar'ın güçlenemediğini izliyoruz. Fed'in önümüzdeki toplantıda faizleri sabit bırakabileceği beklentisi ve son gelişmelerin ardından dirençli duran ekonomide zirveye yaklaşıldığına yönelik risklerin bir miktar artması son üç ayda önemli bir yükseliş kaydeden Dolar'da bir miktar soluklanmaya neden oluyor olabilir. Diğer yandan, zayıf ekonomik performansla bir süredir baskı altında kalan Euro'da da kısmi toparlanma isteği gözleniyor.

Faizlerdeki görüntü, jeopolitik taraftaki gelişmeler, açıklanan veriler ve yaşanan fiyatlamalar dikkate alındığında EURUSD'de bant hareketinin şu aşamada devam edebileceğini düşünüyoruz. Öne çıkan destekler 1,0550 ve 1,05 seviyelerindeyken, yukarında 1,0605 ve 1,0640 sıralı dirençler olarak takip edilebilir.



4 GÜNDE YÜZDE 4'LÜK KAYIP

Geride bıraktığımız haftayı yüzde 4'ün üzerinde kayıpla noktalayan BIST-100 endeksi, içinde bulunduğumuz haftada da zayıf bir tablo ortaya koyuyor. Volatilite son derece yüksek seyrederken Cuma günü içinde yüzde 1,6 oranında artıya ulaşılmasına karşın kapanış yüzde 1'e yakın eksi ile yapıldı. Son dört işlem günündeki değer kaybı ise yüzde 4'ün üzerinde seyrediyor.

Teknik açıdan bakıldığında ise 7900 seviyesinin altındaki bölgeyi riskli olarak görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla haftanın bu noktanın üzerinde kapatılıp kapatılamayacağının önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolar bazında ise 280 seviyesinin altını negatif buluyoruz. 7900'ün altında endeksin destek bulabileceği ilk önemli seviye ise 7650 olarak öne çıkıyor.



1977'NİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

Ons Altın hem geçtiğimiz Cuma içinde jeopolitik risklerin büyük oranda artmasının etkisiyle birlikte hızla yükseldi. Bu yükseliş ile birlikte iki gün boyunca 1977 direnci test edildi. Bu bölge, 2078/1814 düşüşünün Fibonacci 61.8 düzeltmesine denk gelmesiyle önemlidir. Bu direnç teknik olarak güçlü, ancak eğer kırılırsa orta vadede tarihi zirvelerin yenilenmesine yönelik bir süreç başlayabilir. 1977'nin bu açıdan önemi büyüktür.

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