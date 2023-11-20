Ekonomik dalgalanmalar devam ediyor

Ekonomide dövizde, dolarda ve borsada dalgalanmalar devam ediyor.

Her geçen gün değişen sistemde düzenli kontrol edilmesi gerekiyor. Bu hafta için dolar, altın, döviz ve borsadaki değişimleri inceleyelim.



DOLAR YATAY YÖNDE KAPANDI

USD/TRY: Dolar/TL'de işlemler 28,66- 28,70 bant aralığında gerçekleşti. Kurda kapanış yatay yönde gerçekleşti. Kısa vadeli takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,64, 22 günlük AO 28,45'te bulunmaktadır. Yurt içinde TCMB Finansal İstikrar Raporu, haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri ve konut fiyat endeksi takip edildi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 6-10 Kasım haftasında hisse senetlerinde 7,27mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların geçtiğimiz hafta ile alış tarafındaki serisi ikinci haftasına taşındı. Yurt dışı yerleşiklerin 2023 yılbaşından bu yana hisse senetlerindeki net satış tutarı ise 494,20mn dolar seviyesinde bulunmaktadır.

TCMB brüt rezervleri 6-10 Kasım haftasında 700mn dolar, net rezervleri ise 707mn dolar artış gösterdi. ABD'de dün haftalık işsizlik başvuruları 231bin kişi olarak açıklandı. Beklentilerin 220bin kişide bulunduğu işsizlik başvurularında beklenti üzerinde açıklanan veri dolar endeksinde baskıya neden oldu. DXY'da 103,60 destek, 100 günlük AO (104,82) seviyesi direnç olarak takip edilebilir.



EURO İYİ BİR YERE GELDİ

EURO/USD: Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'da şimdiye kadar tüm sistemik risklerin aynı anda gerçekleşmesini içeren en kötü senaryonun gerçekleşmesinden kaçmayı başardıklarını belirtti. ABD tarafında ise Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmesi gerektiğini ve bu ilerlemenin nasıl gerçekleştiğini gözlemlemek için politikanın "iyi bir yerde" olduğunu söyledi. Bugüne bakıldığında ise başta Lagarde olmak üzere birçok ECB üyesi konuşacak. ABD tarafında da birçok Fed üyesinin konuşmaları parite üzerindeki volatiliteyi artırabilir. Ayrıca Fed üyelerinin de konuşmaları piyasalar tarafından takip edilecek. Teknik seviyelere bakıldığında ise 1,08 seviyesi yakın destek bölgesiyken, yükseliş halinde 1,0890 ve 1,0935 sıralı dirençler konumunda.



GÜNÜ KARIŞIK BİTİRDİ

BORSA: BİST 100 endeksinde ilk önemli destek seviyesi 7,699.63 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin olası aşağı yönlü ataklarda aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesini 7,524.20 olarak değerlendirmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise öncelikli direnç 7,837.44 seviyesinden geçmektedir. Bu direncin yukarı yönlü kırılması durumunda 7,975.25 seviyesini öncelikli kısa vadeli teknik hedef olarak değerlendirmekteyiz.

BIST 100 endeksi son işlem gününü yüzde 1.50 değer kazancıyla 7,780.68 seviyesinden tamamlamıştır. Endeks gün içinde en düşük 7,675.35 en yüksek 7,813.16 seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 113.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektör endekslerinden en çok değer kazanan yüzde 3.32 ile BIST ulaştırma endeksi olurken, en çok değer kaybeden ise - yüzde 1.78 ile BIST MEN. KIYM. Y.

O. endeksi olarak gerçekleşti. İşlem hacmi en yüksek 36.2 milyar TL ile BIST SINAİ oldu. BİST 100 endeksi içerisinde yer alan 68 hissenin fiyatı artarken 30 hissenin fiyatı azaldı. 2 hissenin fiyatında değişim olmadı.

ABD borsalarının dünü karışık tamamladıkları dikkat çekmektedir. Avrupada Almanya DAX endeksi 0.24 yükselirken İngiltere FTSE endeksi günü 1.01 düşüşle tamamladı. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi bir önceki güne göre 2.6 baz puan düşerek günü 33.83 seviyesinden tamamlamıştır.

ABD 10 yıllık tahvil faizinde bir önceki güne göre 9.9 baz puan düşerek günü 4.45 seviyesinden tamamlamıştır.



BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ALTIN: ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının destekleyici güç olduğu değerli madendeki yükseliş eğilimi devam etti. Ons Altın günü yüzde 1,1 primle 1.981 seviyesinde tamamladı. Değerli madende bu sabah da alım iştahının sürdüğünü izliyoruz. Teknik seviyelere bakıldığında 1.972 seviyesinin üzerindeki kalıcılığın devamı halinde 1.992 ve 2.010 seviyeleri yeni hedefler olabilir.

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