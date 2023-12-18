FED kararı sonrası piyasalar pozitif

USD/TRY: ABD'de perakende satışlar, ekimde aylık bazda yüzde 0,2 oranında düşüşün ardından kasımda düşüşünü sürdürme beklentilerine karşın yüzde 0,3 oranında artış kaydetti ve iç talepte toparlanmaya işaret etti. Söz konusu veri, ABD'de tatil sezonu olarak adlandırılan ve kasım ile aralık aylarını kapsayan dönemde güçlü talep görünümünü teyit etti. Piyasalar tarafında ise güvercin Fed sonrasında pozitif fiyatlamalar devam ederken vadeli piyasalarda bu görünüm korunuyor. S&P Global PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde ise ülke risk primimizin (5 yıllık CDS) 300 baz puanın altına gerilemesiyle pozitif hava devam ederken piyasaların kapanışının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye ülke değerlendirmesini yayımlaması bekleniyor. Öte yandan, Dolar/ TL tarafında ise net bir değişiklik yok. Kur 29 civarında hareket etmeye devam ediyor.

Günün geri kalanında söz konusu seviyenin hafif üzerinde sınırlı hareketler gözlenebilir.



EURO/USD POZİTİF YÖNDE

EUR/USD 1,0872-1,1009 bandında hareket ettikten sonra günü pozitif yönde tamamladı. 50 günlük AO'nun (1,0801) 200 günlük AO'yu (1,0797) yukarı yönlü kesmesi ile "golden cross" formasyonunun oluştuğu paritede, teknik olarak orta vadeli yükseliş trendi başlamış olabilir. 1,10 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda paritede, bu yılki zirve seviyesi olan 1,1277 hedeflenebilir. Paritede olası geri çekilmelerde ise 1,0878 (5 günlük AO) ve 1,08 seviyeleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararındaydı. ECB faizi beklentiler doğrultusunda %4,50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Lagarde, "faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlıyız" ifadesini kullandı. Ekonomik faaliyetin kısa vadede daralacağını düşündüklerini belirten ECB Başkanı, 2025'te manşet enflasyonu yüzde 2,1 olarak öngördüklerini söyledi.



ALTINDA YATAY SEYİR

ALTIN:Gram altında kur tarafında yaşanan yatay fiyatlama ile birlikte son iki gündür ons altında ABD'de Fed toplantısı sonrasında güvercin söylemler ile birlikte yaşanan yükselişin etkileri devam ediyor.

Cuma günü içerisinde 1907TL seviyesine kadar yaşanan yükseliş sonrasında bugün de ons altın fiyatlamasına paralel daha yatay bir gün içi fiyatlama bekliyoruz. Veri akışı nispeten daha zayıf olacak günde teknik olarak ilk direnç seviyesi 1900TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1910TL ve 1920TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1890TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1880TL ve 1860TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.



BİST'E OLUMLU YANSIDI

BORSA: Hafta içerisinde gerçekleşen Fed toplantısıyla artan risk iştahı sonrasında, küresel tarafta hafta sonu yaklaşırken yataya yakın eğilimler görmekteyiz. Küresel risk iştahındaki artış beklentimiz paralelinde dün itibariyle BİST'e olumlu yansıdı.

Moody's'in bugün gerçekleştireceği kredi not gözden geçirmesi öncesinde, bankacılık sektörü öncülüğünde güçlü tepki alımları öne çıktı. Gece yarısı açıklanması beklenen Moody's kararında, son dönemde pozitif gelişmelerin gözlendiği ülke kredi notuna ilişkin olarak net yönde açıklama yapılacağı takip edilecek. Haftaya başlarken beklentimiz Moody's kredi not gözden geçirmesi öncesinde 7700-7400 destek seviyelerine geri çekilmeyi, (7800-7900 ve 8100-8200 dirençlerine yönelik) kısa vadeli tepki yükselişleri adına kademeli alım fırsatı olarak öngörmüştük. Yakın vade adına 7700 bölgesi destek olmak üzere aynı dirençleri takip etmeyi sürdürüyoruz.

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