FED’in faiz indirimi beklentisi azaldı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık'ta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Piyasa beklentisi ise enflasyonun bu dönemde yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Veri sonrasında piyasalarda ciddi değişiklikler gözlenmezken, ABD 10 yıllık tahvil faizi tekrar yüzde 4 seviyesinin altına indi. Bu sabaha bakıldığında vadeli piyasalar hafif satıcılı seyrediyor. Yurt içinde açıklanan verilere göre cari işlemler hesabı kasım ayında 2.772mn USD (Beklenti 1,7 milyar USD) açık verdi. Fiyatlamalar tarafında ise Dolar/ TL bir süredir aşmaya çalıştığı 30 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Gün içerisinde de söz konusu seviyenin üzerinde kısmi yukarı yönlü hareketler devam edebilir.

EURO'DA YÜZDE 2 HEDEFİ

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bir TV kanalında açıklamalarını takip etti. Lagarde; bankanın faizleri indirmeye, enflasyonun Euro kanadında yüzde 2 hedefine ilerlediğinden emin olduklarında başlayacaklarını açıkladı.

Genel olarak bakıldığında piyasalar Nisan ayında ilk faiz indiriminin gelebileceğini bekliyor. Fakat yetkililer zamanlama konusunda piyasaların fazla iyimser olduğunu belirtiyor. Yeni günde Euro kanadından gelecek önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. ABD'den gelen enflasyon verisi izlenmiş ve gelen veri ile birlikte yıllık artışın yüzde 3.4; aylık artışın ise yüzde 0.3 olduğu görüldü. Enflasyonun beklentilerin bir miktar üzerinde olması ile FED'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentiler de bir miktar azaldı. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.1008 - 1.1071 - 1.1148 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0929 - 1.0883 - 1.0828 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

TREND DİRENCİ KIRILDI

7860-7950 bandında volatil bir seyir izleyen BIST100 endeksi günü yüzde 0.28 oranında sınırlı değer kazanımı ile 7895.96 seviyesinden tamamladı. Hisse bazlı hareketlerin daha ön planda olduğu bir gün geçirilirken, Ekim 2023'den bugüne kadar geçerli olan orta vadeli düşüş trend direncinin aşıldığını görüyoruz. Trend direncinin kırılmış olması olumlu görünümü destekliyor.

Ancak bazı kısa vadeli göstergelerin aşırı alım, yani direnç seviyelerine gelmiş olması ve saatlik bazda göstergelerde gördüğümüz negatif uyumsuzluk kar satışlarının görülme riskini artırıyor. Bu nedenle yeni pozisyonlar için temkinli olunmasını öneriyoruz. İşlem gününe yatay başlamasını beklediğimiz endekste, üzerinde kapanış gerçekleşen trendin üst bandının geçtiği nokta olan 7860 seviyesini artık ilk destek olarak takip edeceğiz. 7860 seviyesinin üzerinde gerçekleşebilecek kapanış önümüzdeki günlere daha pozitif bakmamızı sağlayacaktır. Ancak 7860'ın altına inilmesi endekste geri çekilme eğilimini artırabilir.

Bu nedenle özellikle kısa vadeli olarak açılmış pozisyonlar açısından 7860'ın altında kademeli olarak satış yapılabilir. Olası geri çekilmelerde 7754 ve 7694 seviyelerini kısa vadeli alt destekler olarak verebiliriz.

Endekste trendin devamı durumunda ise 8010 ve 8150 seviyelerini kısa vadeli ilk dirençler olarak izleyeceğiz.

Bir haftalık aradan sonra ons Altın haftayı tekrar pozitif tarafta kapatmaya hazırlanıyor.

Geçen hafta içerisinde piyasaların en yakından takip ettiği veri ABD'de açıklanacak olan enflasyon idi. Özetle verinin güçlü gelmesi sonrası faiz indirim beklentilerindeki kısa süreli değişikliklerle ve Dolar'ın güç kazanmasıyla ons Altın'da 2.013 Dolar'a kadar düşüş gözlemlense de bu hareketin devamı şimdilik gelmedi.