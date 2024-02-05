Borsa İstanbul rekor tazeledi

Fed'in daha az güvercin görünümüne bürünmesinin ardından ABD borsalarında yaşanan baskının kısa vadeli sürdüğünü ve Cuma gününü pozitif tamamladığını izledik. ABD on yıllık tahvil faizinin yüzde 3,90'nın altına kadar düştüğü ortamda, dolar değer kaybetti. ABD'de açıklanan güçlü teknoloji şirketlerinin finansallarıyla risk algısı olumlu. Dolardaki güçsüzlük de sürüyor. ABD'de açıklanacak istihdam piyasası verilerinden, ocak ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri piyasalarda hafta kapanışında belirleyici olabilir. Ocak ayında tarım dışı istihdam artışının, 216 bin kişi seviyesinden 185 bin kişi seviyesine gerilemesi, işsizlik oranının %3,7'den %3,8'e hafif yükselmesi beklenirken, ortalama saatlik kazançların artış hızının yıllık bazda bir önceki aya benzer şekilde %4,1 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

Yurtiçi tarafta ise Dolar/TL'de düşük oynaklıktaki sınırlı yükseliş eğiliminde bir değişiklik yok. 30,34 seviyesinden kapatan kurda hafif yukarı yönlü hareketlilik var. Yurtiçinde veri gündemi açısından sakin günde ABD'de açıklanacak İstihdam Raporu'nun halihazırda düşük oynaklıkta hareket eden kurda önemli bir etki yaratmayabilir ve Dolar/TL'deki kapanış seviyesinin hafif üzerinde bir seyir gözlenebilir. Euro bölgesi tarafında TÜFE verileri yakından takip edildi. Bölgede Ocak ayı için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 2,7 seviyesinde bulunurken, açıklanan manşet TÜFE verisi yüzde 2,8 olarak beklentilerin üzerinde kaldı. Fed'in faizleri sabit bırakması sonrasında Euro bölgesindeki enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde kalmasıyla Avrupa Merkez Bankası'na yönelik şahin beklentilerin artış göstermesine neden oldu. Tüm bu beklentiler ile birlikte EUR/USD paritesinin pozitif tarafta kalarak 1.08 bandının üzerinde kapattığını gördük.

GÜNE POZİTİF BAŞLADI

Pozitif başlangıç yaparak 8.682,35 ile rekor tazeleyen BİST100 Endeksi, %1,76 artışla tüm zamanların TL bazlı en yüksek kapanış seviyesi 8.646,12 puandan haftayı tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,45 ve Sınai Endeks %2,13 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 6 baz puan azalarak %43,21 ve 10 yıllık tahvil faiz 19 baz puan azalarak %26,32 seviyesinden işlem gördü. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 332,6 oldu. Altın fiyatları, ABD para politikası şahinlerinin kampına doğrudan giren güçlü ABD tarım dışı istihdam raporunun hemen ardından, sert düşüş yaşadı. Beklenenden daha güçlü gelen istihdam verileri, fiyatların ilk tepki olarak yaklaşık 20 dolar düşmesiyle Altın üzerinde baskı yarattı.