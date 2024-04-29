ABD büyüme verileri piyasaların odağı oldu

Piyasalar her gün farklı verilerle karşımıza çıkıyor. İnişli çıkışlı bir sürecin ardından altın, döviz ve dolar piyasası karışık seyretmeye devam ediyor. Döviz, global piyasada ABD'nin ilk çeyrek büyüme verisi ele alındığında beklentilerin altında kaldı. Altın ise bu yıl içinde ons başına 2,400 dolar seviyesini kırarak tarihi rekorunu tazeledi.



BEKLENTİLER AZALDI



DÖVİZ: USD/TRY: Global piyasalarda ABD'nin ilk çeyrek büyüme verisi takip edildi. ABD ilk çeyrekte yüzde 2,5'lik beklentilere karşın yüzde 1,6 büyüyerek beklentilerin altında kaldı. Veri sonrasında FED'in yakın tarihte faiz indirimine başlayacağına dair beklentiler azaldı. ABD Hazine Bakanı Yellen'ın GSYH verisinde revizyonlar olabileceğini ve enflasyonun gerileme patikasında olduğunu belirtmesi veriyle birlikte yaşanan gerilimi düşürdü.

Dolar endeksinde (DXY) 105,6 seviyelerinde gerçekleşen kapanışla birlikte soluklanma seyri devam ediyor. Öte yandan Asya tarafında Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini değiştirmedi ve tahvil alımlarına devam edeceğini açıkladı. Yurt içine bakıldığında, TCMB faiz oranlarında beklentilere paralel olarak değişiklik yapmadı. Kapanışını 32,54 seviyesinden yapan kurda yatay hareketin devamı izlenebilir.



EUR/USD: Piyasaların odağında ABD büyüme verisi vardı. Beklentilerin oldukça altında açıklanan veri sonrası risk iştahı olumsuz etkilendi ve faiz indirim beklentileri para piyasalarında Aralık ayına kadar ötelendi. Büyüme verisi sonrası yükselen Dolar Endeksi (DXY) ise sonrasında gün içi kazanımlarını geri verdi. Dolardaki hareketlere bağlı olarak önceki günlerde geri çekilen EUR/USD paritesi ise sonrasında kayıplarını telafi etti ve yüzde 0,3 yükseldi.

1,0730 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1,0785 seviyesi hedefte kalabilir. Geri çekilme halinde ise 1,0680 seviyesi destek olarak çalışabilir.



EN DÜŞÜK BÜYÜME ORANI



BORSA: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybederek 9.716,77 puandan tamamlamıştı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 97 milyar lira oldu. Endeksin dolar bazında değeri ise 298.67$ seviyesinde bulunuyor. ABD ekonomisi, yılın birinci çeyreğinde beklentilerin altında büyürken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi. Ülkede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6 artış kaydetti. Bu oran, 2022'nin ikinci çeyreğindeki daralmanın ardından kaydedilen en düşük büyüme oranı oldu. Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 3,4 artarken, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de yüzde 3,7 yükseldi. Ülkede büyüme beklentilerinin altında kalmasına rağmen, enflasyonist baskıların devam ettiğini, geçen yılın son çeyreğine göre artışı hızlanan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ısrarcı enflasyon sinyalleri verdiğini ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz oranlarını düşüreceği yönündeki umutları zayıflattığını ifade edebiliriz. Büyüme verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 4,74'e yaklaşan ve geçen yıl kasım ayı başından bu yana en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi daha sonra yüzde 4,70 seviyesinde dengelendi.



CAZİBEYİ ARTIRAN NEDENLER



ALTIN: Bu yıl içinde ons başına 2,400 dolar seviyesini kırarak tarihi rekorunu tazeleyen altın son bir haftadır geri çekilse de küresel merkez bankalarının talebi ile canlılığını korumaya devam ediyor. Özellikle Çin altın rezervlerini 70 milyon onsun üzerine çıkartarak bu yükselişte büyük role sahip olmaya devam ediyor. Rusya- Ukrayna arasında bitmeyen savaş, Orta-Doğu'daki gerilim ve bölgesel tansiyonun artma endişesi, ekonomik belirsizlikler ve kontrol altına alınamayan enflasyonun yapışkan olarak kalma endişesi ile küresel merkez bankalarının faiz indirim konusunda yeterince cesur davranmaktan çekinmeleri altın için cazibeyi arttıran ana nedenler oldu diyebiliriz.

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