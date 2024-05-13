Küresel piyasalar bir süredir pozitif seyrediyor

Küresel piyasaların gözü bir süredir faizlerdeydi. Açıklanan faizlerle birlikte piyasalara yönelik bakış açıları da değişti. Mevcut durum dikkate alındığında dövizde pozitif bir seyir söz konusu ve açıklamalar takip ediliyor. Altına olan ilgi artarken, dalgalı bir seyir yaşanıyor. Nisan ayında yatırımcısına en çok kazandıran borsa oldu ve kar satışları gerçekleşti



RİSK İŞTAHI YATAY SEYİRDE



DÖVİZ:



USD/TRY: Merkez Bankası'nın hazırladığı Enflasyon Raporu takip edildi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın sunduğu raporda emtia ve gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle enflasyonun yüksek seyrettiği belirtildi. TCMB enflasyon tahmini ise 2024 yıl sonu için yüzde 36 seviyesinden yukarı yönlü yüzde 38'e revize edildi. 2025 ve 2026 yılları için enflasyon beklentisinde değişiklik yapılmadı.

Olumlu bir izlenim bırakan toplantıya ek olarak, haftaya enflasyonla mücadele amacıyla bir dizi mali tedbir açıklanacağı haber akışı ülke risk primimizin 277 baz puana gerilemesini sağladı.



EURO/USD: Veri takviminin sakin olduğu haftada piyasa katılımcılarının risk iştahı da yatay seyrediyor. Gündemin sakin olduğu haftada ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edildi.

Beklentilerin üzerinde gelen veriler ekonomide soğumaya dair ipuçları verdi.

Diğer taraftan Fed ve ECB yetkililerinden gelen açıklamalar takip ediliyor.

Parite tarafında ise elde edilen veriler sonrasında güç kazanan EUR'da 1,0775 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece 1,08 seviyesi hedefte kalabilir.

Geri çekilme halinde ise 1,0730 seviyesi destek olarak öne çıkıyor.



BEKLENTİLER YÜKSELDİ



ALTIN: Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güç kazanması risk iştahını beslemeye devam etti. Özellikle hafta içinde açıklanan kredi standartlarının sıkılaştığını ve kredi talebinin zayıfladığını bildirir göstergeler ve açıklanan işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı göstergeleri faiz indirim beklentilerini yükseltti. Avrupa borsalarında gözler İngiltere Merkez Bankası'nın gösterge niteliğindeki faiz kararına odakladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 5,25'te sabit bırakarak değişikliğe gitmedi. Bankanın faiz oranının ağustos ayından itibaren 2024 yılı sonuna kadar art arda faiz indirimi yaparak yüzde 4,5'e düşürüleceği tahmin edilmekte.



ŞİRKET BİLANÇOLARI



BORSA: Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor. Önceki gün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,27, Dow Jones endeksi yüzde 0,85 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,51 yükseldi. Yurt içinde bugün işsizlik oranı mart ayında yüzde 8,6'ya gerilerken, sanayi üretimi aylık yüzde 0,3 azalış yıllık yüzde 4,3 artış kaydetti.

BİST-100 endeksinde şirket bilançoları açıklanmaya devam ediyor. Genel olarak açıklanan bilançoların birbirinden ayrıştığı görülürken hisse senedi bazlı volatilitelerin etkili olduğunu izliyoruz.

BİST-100 endeksinde teknik olarak orta uzun vade trendi pozitif görünümünü korurken kar satışları gerçekleşti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın