ABD verilerini yakından takip

Bir hafta daha geride kalırken borsa, altın ve dövizde hareketlenme devam etti. En önemli gelişme dövizde oldu. TCMB swap hariç net döviz rezervi geçtiğimiz hafta pozitif tarafa geçti. ABD'de açıklanacak istihdam verileri de ön planda.

ECB de faizleri 25 baz puan indirdi ve borsa yine kullanıcı sayısını artırdı.

DÖVİZ POZİTİF TARAFA GEÇTİ

USD/TRY:

TCMB swap hariç net döviz rezervi geçtiğimiz hafta 1,5 milyar dolar açıklanarak pozitif tarafa geçti. TCMB'nin swap dahil net rezervi geçen hafta 45,46 milyar dolara yükselirken, brüt döviz rezervi ise 143,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 3,2 milyar dolar azalışla 167,4 milyar dolara gerilerken, kur korumalı mevduat toplamı ise 36,8 milyar TL gerileyerek 2,12 trilyon TL oldu. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı diyebiliriz. ABD tarafında ise istihdam verileri soğumaya işaret ediyor. Cuma günü açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 229 bin kişi ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, ABD'de açıklanacak istihdam verileri ön plana çıkacak.

FAİZ KARARI TAKİP EDİLDİ

EURO/ USD:

Avrupa Bölgesi'nde merkez bankasının faiz kararı takip edildi. ECB, faizleri önceki son beş toplantıda sabit tutmasının ardından yaptığı toplantıda beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan indirdi ve böylece faizleri yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez düşürmüş oldu.

Karar metninde, faizlerin gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı seviyede tutulacağı belirtilerek, belirli bir seviye için önceden taahhütte bulunulmayacağı, toplantı bazında bir yaklaşım izlemeye devam edileceği vurgulandı. ABD'de yatırımcıların, Fed'in para politikasına ve olası faiz indiriminin zamanlamasına yön vermesi açısından yakından takip edecekleri istihdam piyasası verilerinden, mayıs ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerine odaklanılıyor. Veri öncesinde tahvillerde yükselişe ara verildi. Ek olarak Euro Bölgesinde de ilk çeyrek büyümesi takip edilecek diğer veriler arasında.

SATIŞLARDA DERİNLEŞME

BORSA:

TCMB'nin açıkladığı yabancı para istatistiklerine göre rezervlerde iyileşme devam ederken, haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre ise yabancıların hisse senedinde yılbaşından bu yana en büyük satışı gerçekleştirdiğini gördük. Küresel anlamda gelişmekte olan ülke borsaları ve para birimlerinde yaşanan negatif etki hisse satışlarını tetiklediğini söyleyebiliriz.

Yurt içinde hazine nakit dengesi takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde ilk direnç seviyesi 10.319 olurken 21 günlük HO seviyesi olan 10.446 güçlü bir direnç olarak karşımız çıkıyor.

Satışların derinleşmesi ile ilk destek noktası 10.200 seviyesi takip edilebilir.

EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ

ALTIN:

ABD'de açıklanan istihdam verileri, FED'in 2024 yılında faiz indiriminin bu yıl yapılacağına yönelik tahmilleri güçlendirdi. ABD'de özel sektör istihdamı Mayıs'ta beklentilerin altında kaldı. Bu veriler, ABD istihdam piyasasının soğuduğuna işaret ettiği görüldü. Fed'in 2024 yılında faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirirken, bu veriler sonrasında ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş kaydedildi.