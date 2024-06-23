Küresel piyasalarda yükseliş devam etti

Küresel piyasalar bu hafta da dalgalanmayı sürdürdü. Dolar, altın ve Euro'da inişler çıkışlar yaşandı. Karışık seyreden ABD piyasaları da altını, doları ve Euro'yu etkiledi. Bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran borsa olurken, altın da dün 2.500 seviyesiyle güne başlayarak rekor tazeledi.



ABD'deki küresel piyasalarda yaşanan değişiklikler ülkemizi de etkiliyor.

Altının zaman zaman düştüğü hafta içinde borsa kazandırmaya devam etti. Dolar ve Euro, inişli çıkışlı bir süreç geçirirken haftayı yükselişle kapattılar.



VERİ GÜNDEMİ DAHA SAKİN



DÖVİZ USD/TRY:

ABD'de açıklanan veriler ekonomide bir miktar soğumaya yönelik işaretler vermeye devam ederken, Dolar endeksi (DXY) diğer para birimlerindeki güçsüzlüğün de etkisiyle yüzde 0,3 oranında yükseldi. Çoğu Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimleri de değer kaybetti.

Öte yandan, Fed üyelerinden genel olarak sabırlı olma mesajı gelmeye devam ediyor. Bunun yanında farklı söylemlerde bulunun yetkililer de var. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee enflasyonun mayısta olduğu gibi düşmeye devam etmesi halinde politika yapıcıların faiz oranlarını düşürebileceklerini söyledi.

Piyasa ise bu yıl için iki faiz indirimi beklemeye devam ediyor. Bir önceki günkü fiyatlara bakıldığında, Dolar'daki kar satışlarının sınırlı kaldığını ve Dolar'ın yükseliş isteğini sürdürdüğünü izliyoruz.

Avrupa dışında ABD'de açıklanacak PMI verileri yakından takip edilecek. Yurtiçinde ise veri gündemi sakin. Diğer yandan, kurda tekrar yukarı yönlü hareketlilik gözlemliyoruz. Yüzde 1'e yakın yükseliş kaydederek 32,84 seviyesinden kapatan Dolar/TL'de söz konusu seviyenin hafif üzerinde işlemler geçmekte.



DİRENÇ SEVİYELERİ TAKİBİ



EURO/USD:

EURUSD paritesi, gelecek veriler öncesinde sakin seyrini sürdürmeye devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası politika yapıcısı Klaas Knot, enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğinin görülmesiyle birlikte piyasanın bu yıl bir veya iki faiz indirimi daha yapacağı beklentilerini desteklediğini açıkladı.

Knot ayrıca "Yavaş ama emin adımlarla ayağımızı frenden kaldırmaya devam edebiliriz" dedi. Teknik Analiz: EURUSD paritesi gelen satış ile birlikte 22 günlük hareketli ortalamasının altında fiyatlamasını sürdürdü. 1,0730 seviyelerinde fiyatlamaya devam eden parite 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,0800 seviyesini aşması halinde 1,0880 bölgesi direnç seviyesi olarak karşımıza çıkabilir. Buna karşın aşağı yönlü hareketliliklerde 1,0630 destek seviyesi olarak takip edilebilir.



KISA VADELİ TEKNİK HEDEF



BORSA:

BIST 100 endeksinde ilk önemli destek seviyesi 10,626.13 seviyesinde bulunuyor.

Bu seviyenin olası aşağı yönlü ataklarda aşağı yönlü kırılması durumunda zarar seviyesini 10,403.41 olarak değerlendirmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise öncelikli direnç 10,796.84 seviyesinden geçmektedir. Bu direncin yukarı yönlü kırılması durumunda 10,967.55 seviyesini öncelikli kısa vadeli teknik hedef olarak değerlendirmekteyiz.



YÜKSELİŞ İSTEĞİ SÜREBİLİR



ALTIN:

Dolar endeksindeki (DXY) yükselişe karşın yüzde 1,4 oranında yükseliş kaydeden değerli maden dün hafif baskı altındaydı. Avrupa ve ABD'de açıklanacak PMI'lar kısmi hareketlilik yaratabilecekken, kısa vadeli güçlenme eğilimi gösteren teknik görüntüye bağlı olarak Ons Altın 2.340 desteğinin üzerinde kaldıkça yükseliş isteğini sürdürebilir.

Olası yükselişlerde öne çıkan dirençler sırasıyla 2.365 ve 2.388 civarında. Öte yandan, 2.340 desteğinin altında 2.325 seviyesi destek olarak izlenebilir.

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