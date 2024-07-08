Ekonomide son durum

Bu hafta küresel piyasalar oldukça hareketliydi. Hafta boyunca açıklanan ABD verileri yavaşlama sinyali verdi.

ABD ekonomisinde soğumaya işaret eden ekonomik veriler dolar endeksinin düşüşünü hızlandırırken, EUR/USD paritesi yayınlanan ECB toplantı tutanakları sonrası üç haftanın en yüksek seviyesine yükselmeyi başardı. Artan fed faiz indirim beklentileri ile dolar endeksi güç kaybederken ons altın ABD pay piyasasının kapalı olduğu geride bıraktığımız günde dar bir bantta sınırlı hareketle tamamladı.

ILIMLI YUKARI EĞİLİM

Hafta boyunca açıklanan ABD verileri yavaşlama sinyali verdi.

Powell ve verileri gören piyasa risk iştahını biraz artırdı. Bu resmin Dolara düşen payı ise biraz güç kaybı şeklinde oldu. Gözler açıklanacak ABD istihdam veri setinde. Veri setinin sonucu risk iştahını belirleyebilir.

Dolar Endeksi ABD makro verilerde güç kaybı ile beraber 105,1 seviyesine kadar geri çekildi.

İç tarafta, Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,64 ile piyasa beklentisinin biraz altında arttı. Yıllık oran yüzde 71,6 seviyesine gevşedi.

Haziran'dan itibaren enflasyonda baz etkisinin artacağı ve fiyat artış hızının azaldığı bir döneme girebiliriz.

TCMB enflasyon ile mücadelede somut kazanımlar görene kadar sıkı duruşuna devam edeceğini düşünüyoruz.

Kurlarda sınırlı yükselişler olsa da enflasyon göz önüne alındığında TL güç kazanmaya devam ediyor. Kurda ılımlı yukarı eğilim devam ediyor. 32,64 civarında işlem görüyor. Aşağıda 32,50 ve 32,00; yukarıda 33,00 ve 33,50 öne çıkan teknik seviyeler.

SATIŞ BASKISI ARTABİLİR

ABD ekonomisinde soğumaya işaret eden ekonomik veriler dolar endeksinin düşüşünü hızlandırırken, EUR/USD paritesi yayınlanan ECB toplantı tutanakları sonrası üç haftanın en yüksek seviyesine yükselmeyi başardı. Politika yapıcılar, Mevcut ekonomik verilerin 2025 yılına kadar bu hedefe ulaşma konusundaki güvenleri artırıcı bir etki yaratmadığına işaret ederken, gelecekteki potansiyel faiz indirimlerinin kapısını açık bırakarak indirimin zamanlamaya dair herhangi bir işaret sunmadı. Teknik olarak hatanın son işlem gününde dolar endeksindeki geri çekilmeden destekle alıcı seyreden EUR/USD paritesi 1,1802- 1,1792 bölgesi üzerinde seyrettiği sürece yukarı yönde hareketine devam etmek isteyebilir.

ONS ALTIN SEYRİ

Artan fed faiz indirim beklentileri ile dolar endeksi güç kaybederken ons altın ABD pay piyasasının kapalı olduğu geride bıraktığımız günde dar bir bantta sınırlı hareketle tamamladı. açıklanacak istihdam verisi ise sarı metalin fiyatlamaları için volatiliteyi artırabilir. Teknik olarak ons altın 1333 -2349 aralığı üzerinde tutunmaya devam ettiği sürece kısa vadede alımların devam etmesi beklenebilir. Olası düzeltmelerde ise 2333 desteğinin aşağı yönde kırılması ile satış baskısının artması beklenebilir. Teknik seviyeler olarak;

EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ

BİST 100 endeksinde ilk önemli destek seviyesi 10,739.07 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin olası aşağı yönlü ataklarda aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesini 10,475.03 olarak değerlendirmekteyiz.

Yukarı yönlü hareketlerde ise öncelikli direnç 10,950.73 seviyesinden geçmektedir. Bu direncin yukarı yönlü kırılması durumunda 11,162.39 seviyesini öncelikli kısa vadeli teknik hedef olarak değerlendirmekteyiz.

BIST 100 endeksi son işlem gününü yüzde 1.78 değer kazancıyla 10,872.56 seviyesinden tamamlamıştır. Endeks en düşük 10,683.75 en yüksek 10,895.41 seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 133.9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektör endekslerinden en çok değer kazanan yüzde 2.87 ile BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK endeksi olurken, en çok değer kaybeden ise -yüzde 0.80 ile BIST TURİZM endeksi olarak gerçekleşti. İşlem hacmi en yüksek 52.4 milyar TL ile BIST SINAİ oldu.

BİST 100 endeksi içerisinde yer alan 84 hissenin fiyatı artarken 13 hissenin fiyatı azaldı. 3 hissenin fiyatında değişim olmadı. ABD borsalarının önceki günü karışık tamamladıkları dikkat çekmektedir. Avrupa'da Almanya DAX endeksi 0.41 yükselirken İngiltere FTSE endeksi 0.86 yükselişle tamamladı. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz güne göre 299.7 baz puan düşerek günü 23.66 seviyesinden tamamlamıştır. ABD 10 yıllık tahvil faizinde önceki güne göre değişime uğramayarak günü 4.36 seviyesinden tamamlamıştır.