Ekonomide son durum

ABD'de Başkanlık seçimi öncesinde siyasi haber akışı öne çıkmaya devam ederken, veri tarafında ise işsizlik haklarından yararlanan kişi sayısının beklentilerin hafif üzerinde 243 bin olarak gerçekleştiği açıklandı. Dolar Endeksi'nde (DXY) Euro'daki hareketin de önemli etkisiyle yükseliş gözlendi. DXY'de hafif de olsa yükseliş eğilimi var. Veri takviminde ise Fed üyelerinin konuşmaları öne çıkıyor.

Yurtiçinde ise kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye için kredi notu iki kademe artırılması ekonomimize olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

FAİZ İNDİRİMİ VAATLERİ

ABD tarafında Fed yetkililerinin daha az şahin açıklamaları faiz indirim patikasında zamanlamanın çok da uzak olmadığı sinyalini veriyor. Ayrıca, ABD'de Biden'ın seçimi kazanma ihtimalinin azaldığı görüşü öne çıkarken, Trump seçimi kazanması halinde enflasyonla mücadele ve faiz indirim vaatlerini paylaştı. Dolar endeksi (DXY) 104 seviyesinin biraz üzerinde işlem görüyor. Parite Cuma ğününü %0,4 geri çekilmeyle 1,0897 seviyesinde tamamladı.

Euro bölgesinde ise dün ECB faiz kararının açıkladı. Beklentilere paralel olarak faizlerde değişikliğe gidilmedi. Faiz kararının ardından konuşma yapan ECB Başkanı Lagarde, politika projeksiyonlarının gerekliliğe ve açıklanacak verilere bağlı olduğunu yineledi. Son olarak paritede teknik seviyelere bakıldığında, 1,0865 - 1,0840 ve 1,08 seviyeleri sıralı destekler olarak öne çıkarken, yukarıda 1,0915 ardından 1,0950 sıralı direnç konumundalar.

ALTIN DEĞER KAZANIYOR

Geçen haftaya 2.400 dolar sınırında başlayan ons altın, ABD Başkan adayı Donald Trump'a geçtiğimiz pazar günü düzenlenen başarısız suikast girişimi sonrası haftanın ilk işlem gününe değer kazancı ile başladı. ABD anketlerinde Trump'ın Biden' a karşı farkı açması ve Başkan olma ihtimalinin güçlenmesi başta değerli metaller olmak üzere riskli varlıklar üzerinde pozitif bir etki yaratırken, tahvil piyasalarında satışı beraberinde getirdi. Donald Trump önceki başkanlık döneminde parasal genişlemeyi desteklerken, ABD sınırları içerisinde korumacılık temasını ön plana çıkarmıştı. İkinci Trump döneminin de buna benzer bir anlayışta geçebileceği varsayımı bu fiyatlamaların ana nedeni olmuş gibi gözüküyor.

YÜKSELİŞ EĞİLİMİ KORUNUYOR

Endeks, Cuma günü gerçekleşen işlemlerde 5,38 puan yükselişle 11.139 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Endeksin 11.100 destek seviyesi üzerinde yükseliş eğilimini koruması beklenebilir.

Gün içi ilk direnç noktası 11.215 puan seviyesidir. Sonraki direnç noktası ise 11.400 puan seviyesidir. Gün içi ilk destek noktası 11.100 puan seviyesidir. Sonraki destek noktası 11.000 puan seviyesidir.