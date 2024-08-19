Yatırımcının yüzü güldü

Bu hafta küresel piyasalar yakından takip edildi. TÜFE beklentileri belirlendi. Dolar için TÜFE beklentisi yüzde 28,71 olarak gerçekleşirken diğer piyasalar için beklentiler henüz netleşmedi. Dolar, altın ve Euro haftayı rekorla kapattı.

ENDİŞELER BİRAZ AZALDI

DÖVİZ: Cuma günü beklentilerden iyi gelen perakende satışlar ve istihdam verileri piyasalarda resesyon endişelerini hafifletti. Fed'den agresif faiz indirim beklentilerinin azalması da tedirginliği azalttı. Risk iştahını destekleyen verilerin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 13 baz puan artarak %3,96'ya yükseldi. Faizlerdeki artışla birlikte Dolar endeksi (DXY) de %0,4 primlendi. ABD'de açıklanacak konut ve inşaatla ilgili veriler dışında Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi yine risk iştahı üzerinde etkili olabilir. Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi yayımlandı.

Bütçe dengesi, aylık bazda temmuzda 97 milyar TL açık verdi.

Haziran ayında 275 milyar TL açık idi. Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi takip edildi. Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi %43,31 oldu. Diğer yandan, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %28,71 olarak gerçekleşti. Fiyatlamalar tarafında bakıldığında, Dolar/ TL 33,64'ün hafif üzerinde 33,70 civarında hareket ediyor. Kurda günün geri kalanında söz konusu seviye etrafında hareket devam edebilir.

NEGATİF BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİ

EURO/USD: Parite 1.10 üzerinde kısmi alıcılı bir eğilimde fiyatlamalarını sürdürürken, sonrasında gelen satış baskısının etkisi ile 1.10 altına sarkarak fiyatlamalarını sürdürdü.

Olumlu ABD perakende verisi sonrası dolar endeksinin 103 seviyesine yakın direnim göstermesi paritede ki baskılanmayı artırsa da normal şartlarda fiyatlamanın daha farklı olması gerektiğini düşündüğümüzü belirtmek isteriz. Bu bağlamda 1.10 altında baskılanan parite Cuma gün sonu kapanışını da negatif bölgede gerçekleştirmiş oldu. Piyasa kısmi Euro lehine alıcılı görünümde kısa tepkilerle yukarı yönlü potansiyelini bir kez daha artırmaya çalışıyor.

SAKİN BİR SEYİR İZLEDİ

ALTIN: Altın, TÜFE verileri öncesinde sakin bir seyir izledi. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrasında zaman zaman ons altındaki likidite baskısının etkisinin azalmasıyla birlikte, hafta sonuna doğru toparlanma gözlemlendi.

Bu toparlanma, pazartesi ve salı sabahı da devam ederek ons altının yükselmesine katkı sağladı. Bu süreçte dolar endeksi yatay bir seyir izlerken, ABD tahvil faizleri üzerinde aşağı yönlü baskılar devam etti. Spot altın, rekor seviyeye oldukça yaklaşarak 50 dolardan daha az bir mesafeye kadar ilerledi. Ancak çarşamba günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon verisi beklentileri, sarı metalin yükselişini sınırlandırdı.

Çarşamba günü sınırlı geri çekilmeler ile kar satışları gözlendi.

GÖSTERGELER POZİTİFTE

BORSA: Genele yayılan alımlarla birlikte Cuma gününü %1,55 oranında primle tamamlayan endekste işlem hacmi görece düşük kalmaya devam etse de kısa vadeli göstergeler pozitife döndü. Bu kapsamda, 9.940 yakın desteği kırılmadıkça daha önce direnç olarak çalışan ve halihazırda 10.200 civarında bulunan 100 günlük ortalama gün içerisinde hedefte kalabilir. Endeksin güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Cuma günü 200 günlük ortalamasını tekrar destek yapan kontratta göstergelerin aşırı satım bölgesinden uzaklaşması alımların bir miktar güç kazanabileceğine işaret ediyor. Kısa vadeli göstergeler de tepki niteliğinde yükselişin yaşanabileceğini gösteriyor.