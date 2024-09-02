HİSSEDE SERT SATIŞ VAR



DÖVİZ:

USD/TRY:



Yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalarda, Nvidia'nın finansalları piyasalar üzerinde etkili olmakta. Şirket'in mali çeyrek sonuçları ve üçüncü çeyrek tahminleri beklentileri aşsa da vadelide hissede sert satış var. Bu düşüşte, aşırı iyimser tahminlerin yakalanmamasının etkili olduğu düşünülüyor. Nasdaq vadelisi de %0,1 civarında ekside. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ayı bekleyen konut satışları, ikinci çeyreğe ait yıllıklandırılmış GSYH verisinin bir önceki çeyreğe göre değişimi, kişisel tüketim verileri açıklanacak. Yurtiçinde ise Ekonomik Güven Endeksi izlendi. Temmuz ayında 94,4 olarak açıklanan endeks, Ağustos ayında 93,1 olarak açıklandı. Günün geri kalanında ise bankacılık sektörüne ait temmuz verileri izlenecek. Fiyatlamalar tarafında ise Dolar/TL'de 34 seviyesinin üzerinde sınırlı hareketler gün boyu devam edebilir.



PCE VERİSİ BELİRLEYİCİ



EURO/USD:

Veri bakımından sakin geçen haftada bugün ve yarın gelecek olan veriler piyasalar üzerinde etkili olabilir. EURUSD işlem gününü Dolar Endeksi'nin (DXY) 101 seviyesini aşmasının da etkisiyle %0,6'lık değer kaybıyla 1,1120 seviyesinden tamamladı. Bugün Avrupa tarafında ECB yetkililerinin konuşmaları ve Almanya TÜFE verisi öne çıkarken, ABD'de yarın açıklanacak olan PCE verisi fiyatlamalarda belirleyici olabilir.

Son bir yılın zirvesini gördükten sonra kar satışlarıyla karşılaşan paritede geri çekilmenin devamı halinde 1,1090 ve 1,1050 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Yukarı yönlü bir harekette ise 1,1150 ve 1,12 noktaları direnç olarak izlenebilir.



TAHMİNLER DEĞİŞEBİLİR



ALTIN:

Son dönemde değerli metallerde hareketlilik gözlemleniyor. Altının ons fiyatı, ABD dolarının sınırlı değer kazanımı göstermesiyle yükseliş hareketlerinde yavaşlama görüldü. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne dair ipuçlarını ABD'de açıklanacak verilerden almaya çalışıyorlar. Bu haftanın son işlem gününde açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisi merakla bekleniyor. Para piyasalarındaki beklentilere göre, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmesi öngörülüyor. Özellikle Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması olasılığı üzerinde duruluyor. Analistler, bu hafta açıklanacak verilerin ardından bu tahminlerin değişebileceğini vurgularken, makroekonomik verilerin yatırımcıların dikkatinde kalmaya devam edeceğini belirtiyor.



KISA VADELİ HEDEF



BORSA:

BİST 100 endeksinde ilk önemli destek seviyesi 9,716.17 seviyesinde bulunuyor.

Bu seviyenin olası aşağı yönlü ataklarda aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesini 9,567.13 olarak değerlendirmekteyiz.

Yukarı yönlü hareketlerde ise öncelikli direnç 9,817.37 seviyesinden geçmektedir. Bu direncin yukarı yönlü kırılması durumunda 9,918.57 seviyesini öncelikli kısa vadeli teknik hedef olarak değerlendirmekteyiz.

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