Bu hafta TÜFE ve ÜFE verileri takip edildi. Buna göre, ÜFE, aylık bazda ağustosta %0,2 artarak beklentilerin (%0,1) üzerinde gerçekleşirken, yıllık bazda ise %2,1'den %1,7 seviyesine geriledi ve böylece son altı ayın en düşük seviyesinde kaydedildi.

FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

USD/TRY: Bu haftanın öne çıkan verileri olan TÜFE ve ÜFE'den önümüzdeki hafta gerçekleşecek FED toplantısında yön tayin edecek net bir sonuç çıkmadı. FED'den önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda 25 baz puan beklentileri devam ederken daha agresif indirimler ihtimalinin azalması piyasalarda stabilite sağlıyor. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %28,71 iken, bu anket döneminde %27,49 olarak gerçekleşti.

Fiyatlamalar tarafında ise bir değişiklik yok.

FAİZ ORANLARI

EURO/USD: ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verileri, 17-18 Eylül'de gerçekleşecek FOMC toplantısı için 25 baz puanlık indirim beklentilerini desteklemeye devam etti. Öte yandan, Euro Bölgesi'nde ise beklentilerle uyumlu olarak faiz oranları 25 baz puan indirildi. ECB tarafından üç ay içerisinde ikinci kez indirilen faiz oranlarının yanında 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin büyüme tahminleri sırasıyla %0,8, %1,3 ve %1,5'e hafif geri çekildi.

REKOR DENEMELERİ

ALTIN: ABD İşsizlik Başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasının ardından sert bir yükseliş ivmesi yakalayan sarı metal, 2511 seviyelerinden 2560 seviyelerine kadar yükseldi. 2550 direncinin üzerinde kalıcılık sağlayan sarı metalde, FED faiz indirimi beklentilerinin 50 baz puan olasılığının artmasıyla yükseliş ve yeni rekor denemeleri devam ediyor.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE

BORSA: Cuma günü oldukça dalgalı bir gün geçiren BIST100 endeksi 200 günlük ortalamasının altına sarksa da seans sonuna doğru gelen alımlarla birlikte söz konusu ortalamanın üzerinde kapanış yaptı. Ayrıca endekste kanal içerisinde de kalmayı başardı. Göstergelerin de aşırı satım bölgesine yakın bulunduğu ortamda endekste 9.420 desteği korundukça toparlanma gözlenebilir