Haftanın ekonomik kritiği

Bu hafta küresel ekonomik piyasalar karışık seyretti. Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 93,1 iken, Eylül ayında %2,0 oranında artarak 95,0 değerini aldı. Dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %42,7 azalarak 8.712mn USD'den, 4.992mn USD'ye geriledi. Ons Altın'da yükseliş trendi sürerken, 2.686 seviyesi test edilerek tarihi zirve tekrar aşıldı.

VERİ AKIŞI YOĞUN

USD/TRY: ABD'de açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamları ve kişisel tüketim harcamaları verileri resesyon endişelerini azalttı. İşsizlik maaşı başvuruları da işten çıkarmaların hala düşük seviyelerde olduğuna ve işgücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etti. Risk iştahının yüksek olduğu günde piyasalar da yükseliş kaydetti. vadeli piyasalar yön bulmakta zorlanırken Dolar Endeksi (DXY) 101 seviyesinin altında seyrediyor. Yurtiçinde ise veri akışı yoğundu. Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 93,1 iken, Eylül ayında %2,0 oranında artarak 95,0 değerinialdı.

Dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %42,7 azalarak 8.712mn USD'den, 4.992mn USD'ye geriledi.

Veri takviminde günün geri kalanında ABD'de PCE deflatör öne çıkıyor. Kur tarafında ise 34,10 seviyesinin üzerindeki görünüm devam edebilir.

PARİTEDE SINIRLI HAREKET

EURO/USD: ABD'de açıklanan veriler, ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde beklentiler doğrultusunda %3 büyüme kaydettiği gösterdi. Buna ek işsizlik maaşı başvuruları son dört ayın en düşük seviyesine gerileyerek durgunluk beklentilerinin düşmesini sağladı. ABD'de Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği PCE verisi öne çıkıyor. Beklenti aylık %0,2, yıllık %2,7 çekirdek PCE artışına işaret ediyor. Öncesinde risk iştahı yüksek seyrederken ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,80 seviyesinde hareket ediyor. Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla birlikte paritede sınırlı hareketler görebiliriz.

YÜKSELİŞ TRENDİ

ALTIN: Ons Altın'da yükseliş trendi sürerken, 2.686 seviyesi test edilerek tarihi zirve tekrar aşıldı. İşlem önceki cuma günü 2.672 seviyesinden tamamlayan değerli madende aylık bazda kazançlar %5,9 seviyelerine kadar ulaşmış durumda. Büyük merkez bankalarının gevşeme yönündeki adımları ve Orta Doğu'daki ateşkes görüşmelerinin durması pozitif fiyatlamalara katkı sağlıyor olabilir. Veri ajandasında ise Fed'in favori göstergelerinden biri olan PCE verisi açıklanacak. Ons Altın'da 2.700 seviyesi yakın zirve hedefi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Aşağı yönlü bir harekette 2.635 ve 2.590 seviyeleri sıralı destekler olarak izlenebilir.

AŞAĞI YÖNLÜ ATAKLAR

BORSA: BİST 100 endeksinde ilk önemli destek seviyesi 9,740.75 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin olası aşağı yönlü ataklarda aşağı yönlü kırılması durumunda zarar kes seviyesini 9,450.66 olarak değerlendirmekteyiz.

Yukarı yönlü hareketlerde ise öncelikli direnç 9,983.58 seviyesinden geçmektedir.

Bu direncin yukarı yönlü kırılması durumunda 10,226.41 seviyesini öncelikli kısa vadeli teknik hedef olarak değerlendirmekteyiz.

BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü %0.62 değer kaybıyla 9,829.19 seviyesinden tamamlamıştır.

Endeks gün içinde en düşük 9,806.69 en yüksek 10,049.52 seviyesini gördü.

Toplam işlem hacmi 119.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endekslerinden en çok değer kazanan %2.72 ile BIST FİN. KİR. FAKTORİNG endeksi olurken, en çok değer kaybeden ise - %2.62 ile BIST TİCARET endeksi olarak gerçekleşti.

İşlem hacmi en yüksek 45.2 milyar TL ile BIST SINAİ oldu. *BİST 100 endeksi içerisinde yer alan 36 hissenin fiyatı artarken 60 hissenin fiyatı azaldı. 4 hissenin fiyatında değişim olmadı. ABD borsalarının dünü pozitif tamamladıkları gözlendi. Kapanışta S&P 500 %0.40 , Dow Jones %0.62 , Nasdaq %0.60 değer kazandı. Avrupada Almanya DAX endeksi 1.69 yükselirken İngiltere FTSE endeksi günü 0.20 yükselişle tamamladı.

Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi bir önceki güne göre 5.9 baz puan yükselerek günü 24.15 seviyesinden tamamlamıştır. ABD 10 yıllık tahvil faizinde bir önceki güne göre 1.2 baz puan yükselerek günü 3.80 seviyesinden tamamlamıştır.