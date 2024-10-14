Bu haftanın ekonomi kritiği

ABD'de eylül ÜFE verisi, ekim ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öne çıkıyor.

Ayrıca Fed üyelerinin açıklamaları da yakından izlenecek. Yurtiçinde ise sabahtan ağustos ayı perakende satış hacmi, ödemeler dengesi istatistikleri ve ekim ayı piyasa katılımcı anketi takip edilecek.

- DÖVİZ: Cuma günü ABD'de eylül ayı TÜFE verileri ve haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları izlendi. Buna göre hem manşet hem de çekirdek enflasyon beklentilerin hafif üzerinde gelirken, haftalık işsizlik maaşı başvuruları yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Bu ortamda risk iştahında kısmen zayıflık gözlendi. Diğer yandan, Dolar endeksi (DXY) günü yatay bir seviyede kapattı.

Bu sabaha bakıldığında, Çin'den yeni teşvik beklentisi gündeme gelse de risk alma iştahında önemli bir değişim yok.

Pariteler de yatay. Orta Doğu kaynaklı riskler sürerken petrol fiyatları bu sabah hafif düşüşte. ABD'de eylül ÜFE verisi, ekim ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öne çıkıyor. Ayrıca Fed üyelerinin açıklamaları da yakından izlenecek. Yurtiçinde ise sabahtan ağustos ayı perakende satış hacmi, ödemeler dengesi istatistikleri ve ekim ayı piyasa katılımcı anketi takip edilecek.

- EURO/USD: Düşüş eğiliminin sürdüğü paritede cuma günkü kapanış 1,0934 seviyesinden gerçekleşti. ABD'de daha düşük ölçekte bir faiz indirim ihtimalinin arttığı ortamda Avrupa ekonomisindeki görüntüyle birlikte ECB'den artan faiz indirim beklentileri parite üzerinde baskı unsuru olduğu söylenebilir. ÜFE verisi paritede oynaklık yaratabilecekken, beklentilerin üzerinde rakamların gözlenmesi durumunda paritedeki düşüş eğilimi 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1,0875 seviyesine kadar devam edebilir.

Yukarıda ise 1,0950 ve 1,0995 sıralı dirençler olarak izlenebilir.

SATIŞ BASKISI OLUŞTU

- ALTIN: Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından swap piyasalarında 50 baz puanlık indirim beklentisinin ortadan kalkmasıyla resesyon endişelerinin hafiflediği gözlemlendi.

Bununla birlikte, Fed'in faiz indirimi sürecinin yavaşlayacağı beklentisi ve dolar endeksinin güçlenmesiyle altın fiyatlarında satış baskısı oluştu. Ancak jeopolitik risklerin devam etmesi, hafta başladığında ons altında toparlanma hareketlerine zemin hazırladı. Altın fiyatları, haftaya konsolidasyon süreciyle başladı ve yatay bir süreç yaşandı. Salı sabahı, Çin'in NDRC Başkanı Shanjie, ülkenin yıllık kalkınma hedeflerine ulaşacağından emin olduklarını açıkladı. Ancak piyasalar, ek teşvik kararı alınmamasını olumsuz algıladı ve Çin hisseleri ile birlikte emtia fiyatları ve ons altın da değer kaybetti. Eylül sonunda açıklanan teşvik paketleri, hisse senetlerinde olumlu bir etki yaratmıştı.

Daha sonra Çin Maliye Bakanlığı'nın hafta sonu yapacağı basın toplantısının duyurulması, sınırlı tepki alımları yarattı.

ABD'de Eylül ayı tüketici fiyatları, aylık %0,2'lik artışla beklentilerin üzerine çıktı.

Çekirdek enflasyon ise %3,3'e yükseldi.

İşsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin üzerinde 258 bine çıkarak iş gücü piyasasının güçlü olduğunu gösterdi. Bu veriler, Fed'in faiz indirim ihtimallerini azaltarak altın fiyatlarına yukarı yönlü baskı yaptı.

- BORSA: Cuma günü alıcılı başlayan seansın ikinci yarısında artan satış baskısı, özellikle bankacılık ve holding sektörlerine odaklandı. Bu sektörlerdeki satışlar, endeksin genelinde bir zayıflık yaratırken, Sentiment endeksinin 2.00-2.80 bandında sıkışması, yukarı yönlü kalıcı bir hareketin oluşmasını zorlaştırıyor. Yüksek oynaklık riskleriyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, yatırımcıların risklerini dikkatle yönetmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bist 100 endeksi, 10/10/2024 tarihinde -%1.84 düşüş ile kapandı.

Saatliklerde kırmızı bölgede kapanış gerçekleşti. Günlük verilerde ise negatif tarafta kalmaya devam ediyoruz.