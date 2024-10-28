Piyasalarda neler oldu?

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gerçekleşmesi ve tahminlerin üzerinde gelen PMI verisi, Fed'in agresif faiz indirimlerinden uzak duracağı beklentilerini güçlendirdi. Veriler, son zamanlarda Fed üyelerinin bir miktar şahin tonda konuşmalarını bir anlamda doğruluyor.Diğer yandan, son üç ayın en yüksek seviyesinden geri çekilerek yüzde 4,20'nin altına gerileyen ABD on yıllık tahvil faizi ile birlikte dolar endeksi (DXY) yüzde 0,4 oranında düşüş kaydetti. Yurtiçi tarafta ise tahvil faizlerinde yaşanan kısmi yükseliş takip edilirken, risk primimizde belirgin bir hareket yok. Dolar/TL de yatay seyrini sürdürürken, günün geri kalanında 34,25 civarında bu eğilim sürebilir. Açıklanan verilere bakıldığında; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 oranında artarak 110,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.

EURO/USD SEVİYELERİ

Geçen haftanın son işlem gününde ekonomik takvime baktığımızda piyasalar Euro bölgesinden gelen İfo iş iklimi endeksi verisini takip etti. ABD'den gelen sırasıyla dayanıklı mal siparişleri ve Michigan tüketici beklentileri ekonomik verileri izlendi. EURUSD paritesi haftaya 1.0859 seviyelerinde başlangıç yapmıştı. Geçen Hafta içerisinde ise baskılı fiyatlamalar gerçekleşti. Bununla birlikte parite haftanın son işlem gününe 1.0826 seviyelerinde kapanış yaptı.

ALTIN FİYATLARI

Ons altında geçen haftanın gelişmeleriyle birlikte, özellikle Çin Maliye Bakanlığının açıkladığı teşvik paketi haberi başta gümüş olmak üzere neredeyse emtiaların tümünde pozitif yükselişler yaşanmıştı. Geçen haftanın başında ise agresif yükseliş hareketlerinin ardından, ilk işlem gününde sınırlı yatay geri çekilmeyle başlandı. Jeopolitik risklerin devam etmesi, günün geri kalanında ons altında toparlanma hareketlerine zemin hazırladı. Altın fiyatları, haftaya konsolidasyon süreciyle başladı ve haftanın genelinde yatay bir süreç yaşandı. 5 Kasım 2024 ABD seçimlerinin yaklaşması sebebiyle bazı ürünlerdeki risk iştahı azalması yaşansa da dolar endeksinde, tahvillerde ve emtia fiyatlarında karışık görünüm izlendi. Amerika hisse senedi bilanço dönemi beklentilerin üzerinde pozitif gerçekleşse de endeksler genelinde sınırlı değer kayıpları görüldü.

BORSA YÜKSELİŞTE

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü tepki alımları ile 158 puan yükselişle tamamladı. Böylelikle endeks geçen hafta yüzde 0,90 yükselmiş olurken, en çok kazandıran sektör madencilik oldu. Takas avantajının yukarı yönlü harekette etkili olduğu kanaatindeyiz. BİST100 endeksinde 9.000 psikolojik direnç seviyesi geçilemediği sürece uzun süredir satış baskısının arttığı görülüyor.