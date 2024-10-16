Suriye’de teröristlerin hayali ikinci İsrail’dir

Siyonist Netanyahu'nun önce Gazze, sonra Lübnan, Batı Suriye'de Tartus, Lazkiye, Halep civarında bir yıldır devam eden saldırı ve katliamlarının ardında dini fantezileri olduğunu hep yazdık. Önceki gün de Siyonist Netanyahu'nun maliye bakanı örümcek kafasıyla konuştu. "Arz-ı Mevud," yani Nil'den Fırat'a kadar sözde vaat edilmiş dini fantezilerine göre "Büyük İsrail" kuracaklarını söyledi ve saldırdı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Siyonist İsrail'in hedefinin Türkiye olduğunu net olarak ortaya koydu. Evet, Siyonist Netanyahu'nun esas hedefi, Suriye üzerinden Türkiye'yi rahatsız edecek kirli planıdır.

Kirli plan, Siyonist Biden ile Netanyahu tarafından çok önceden hazırlanmıştır. Amerika, 2013 yılında Suriye'nin işgal ettiği Deyrizor bölgesinde teröristan kurmak için PKK/YPG'ye silah vererek ordu kurdurmayı ve ikinci İsrail'i kurmayı hedeflemişti.

GOLAN TEPELERİ

Siyonist Netanyahu da Gazze, Lübnan sonrası Suriye'ye yönelmesini, arka planda derin ABD ile PKK/ YPG'ye ikinci İsrail kurdurmayı hayal ediyor. Bu konuda şifre: Golan Tepeleri.

Golan Tepeleri 1967'den bu yana İsrail işgali altında. İsrail neden orada? Golan Tepeleri, Suriye'nin güneybatısından İsrail'in kuzeydoğusuna uzanan kayalık bir bölge.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin 1200 kilometrekarelik kısmını 1967'deki Altı Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail Savaşı sırasında işgal etti. Bu savaşta Suriye, Golan Tepeleri üzerinden İsrail'e saldırmıştı. İsrail bölgeyi 1981'de ilhak etti, ancak bu hamle uluslararası kamuoyunun büyük kısmı tarafından resmen tanınmadı.

Trump yönetimi, 2019'da yıllardır süregelen ABD politikasından vazgeçti ve Golan Tepeleri'nin ilhakını resmen tanıdı. Suriye, bu toprakların kendisine ait olduğunu ve geri alacağını söylüyor.

Bölgeden çekilmemek konusunda kararlı olan İsrail ise, kayalık alanın ülke savunması için kilit öneme sahip olduğu görüşünde.

TRUMP'IN DESTEĞİ

Golan Tepeleri'nde yaklaşık 20 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Bölgede aynı zamanda İsrail'e ait askeri üsler ve gözetleme noktaları var. Siyonist İsrail, Golan Tepeleri'nde yaşayan herkese vatandaşlık alma hakkı tanıyor ama bölge sakinlerinin çoğu Suriye vatandaşlığında kalmayı tercih ediyor. Mecdel Şems, Golan Tepeleri'nde Dürzilerin çoğunlukta olduğu dört kasabanın en büyüğü. Günümüzde Golan Tepeleri'nde yaşayan yaklaşık 21 bin Dürziden neredeyse yüzde 20'si İsrail vatandaşlığına zorla geçirildi.

Golan Tepeleri'ni Siyonist İsrail 1967 yılında işgal etti, 1981 yılında ilhak etti. 1800 kilometrekarelik Golan'ın 1200 kilometrekaresinde Siyonist İsrail'in işgali var.

2019 yılında ABD eski başkanı Trump, "Golan İsrail'dir" diyerek ABD ile İsrail'in Suriye'yi parçalama planını afişe etti. Siyonist Netanyahu, işgal edilmiş Golan civarından Deyrizor'daki PKK/YPG'nin uydusunu, yani ikinci işgali Hayfa'ya ve Akdeniz'e bağlamayı tezgahladılar. Deyrizor, Golan, Hayfa üzerinde Davut Koridoru kurmayı hayal ediyorlar. Bu Davut Koridoru, ABD'nin Irak Talabani bölgesi Süleymani ile Suriye PKK/YPG işgali altında olan Deyrizor'u birleştirmeyi düşünüyorlardı.

PKK/YPG UYDUSU

Başkan Erdoğan ve kahraman Türk ordusu Irak'ta Pençe harekâtını başlatarak ABD ile İsrail'e sadece Deyrizor- Golan üzerinden Hayfa'ya bağlama rezil planını masada bıraktı. Siyonist Netanyahu ile Siyonist Biden'ın şu andaki rüyaları, Golan'ı tam işgal edip ardından Deyrizor'u Hayfa'ya bağlama kirli planıdır.

Derin ABD ile Siyonist İsrail'in PKK/YPG ile yakın ilişkilerinin altında ikinci İsrail, yani PKK/YPG uydusu vardır.

Deyrizor'daki teröristan, ikinci İsrail'dir. Siyonist Netanyahu, Golan'a yönelerek derin ABD aparatı PKK/YPG/ SDG eşkıyasıyla beraber olma rüyası görüyor. İkinci İsrail'in mimarisini ABD'nin Ortadoğu'nun kanını içmek için kurduğu CENTCOM ve karanlık adam McGurk yürütüyor.

CENTCOM komutanı, Siyonist Netanyahu'nun Golan'a yönelerek derin ABD aparatı PKK/YPG/SDG eşkıyasıyla beraber olma rüyasını sürdürüyor.

CENTCOM KOMUTANI

CENTCOM komutanı Kurilla, her 3 günde bir Tel Aviv ve ikinci İsrail kurmak istedikleri Deyrizor bölgesindeki ABD aparatı Şahin Cilo ile buluşuyor. Suriye PKK/ YPG'nin sözde komutanı Şahin Cilo, ABD helikopterleri ve ABD çöpleri ile dolaşmaktadır.

ABD'nin Evanjelist CIA Pentagon takımı ile Siyonist Netanyahu'nun tekrar ediyorum, esas kirli planları: büyük harflerle Golan, Teröristan, Deyrizor, PKK, YPG, SDG, Davut Koridoru.

Davut Koridoru'na neden yöneldiler? Aziz milletimiz, Başkan Erdoğan ve kahraman ordumuzun gövdesi, 15 Temmuz 2016'da derin ABD aparatı FETÖ darbesini önlemiş ve Türkiye 20 gün sonra Suriye'nin kuzeyine Fırat Kalkanı ile müdahale etmişti.

Fırat Kalkanı ile derin ABD ve İsrail'in Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Akdeniz koridoru paçavraya çevrildi.

SONUÇ

15 Temmuz'da derin ABD darbesi başarılı olsaydı, bugün Suriye dörde bölünmüş, kuzey terör koridoru inşa edilmiş, ikinci İsrail yani ABD aparatı PKK/YPG/SDG kantoncukları kurulmuştu. Bakınız, 2016'da kuzey koridorunu parçalamamış olsaydık, bugün 2024 yani 8 yıl sonra hem Suriye bölünmüş hem de ABD ve İsrail, Irak- Suriye-Akdeniz koridorunu kurmuştu. Başkan Erdoğan ve kahraman ordumuzun kuzey koridorunu paçavraya çevirince derin ABD ve İsrail'in Evanjelist- Siyonistleri Davut Koridoru kurmayı hayal ettiler. Türkiye,

Irak'ta kilit vurunca Irak Talabani ile Suriye PKK/ YPG'yi derin ABD ve İsrail inşa etmekte zorlanıyorlar

Siyonist Netanyahu da ABD mimarisi ile sadece Deyrizor-Golan- Hayfa koridoruna talim etmeye başladı. Türkiye asla teröristan kurdurmayacak. Evanjelist Siyonistlerin hayalleri de muhakkak ama muhakkak tarihin çöplüğünde yerini alacak.