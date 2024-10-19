Sinvar’ın ardından Gazze’nin geleceği

Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın siyonist İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından bölgedeki dinamikler nasıl şekillenecek?

Yahya Sinvar'ın şehit edilmesi, sadece Hamas'ın iç yapısını değil, Ortadoğu'daki direniş hareketlerinin geleceğini ve bölgedeki stratejik dengeleri derinden etkileyebilecek bir olay olarak değerlendiriliyor. Olası gelişmeleri değerlendirmeden önce, Hamas'ın yeni lideri kim olacak? Bu konudaki son gelişmelere bakalım.



Öne çıkan isimler: MUHAMMED SİNVAR... Sinvar'ın kardeşi olan Muhammed Sinvar'ın, grubun askeri kanadındaki en kıdemli komutanlardan birisi. 49 yaşındaki Muhammed Sinvar, Hamas bünyesindeki görevi sırasında kamuoyu karşısına çok az çıktı.

İsrail'in en önemli hedeflerinden biri olmaya devam ediyor ve yıllar içinde çok sayıda suikast girişiminden kurtuldu. HALİL EL HAYYA.... Yaz boyunca Kahire ve Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ön saflarında yer alan Hamas'ın baş müzakerecisi, liderlik için favori isimlerden biri olarak görülüyor. Sinvar'ın yardımcısı olan El Hayya'nın liderliğe yükselmesi durumunda Hamas'ın diplomasiye yönelmesi gündeme girebileceği konuşuluyor. Marwan Issa ve Mohammed Deif'te, Hamas'ın askeri liderliği için en güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Issa, Hamas'ın askeri operasyonlarının yürütülmesinde Sinvar'a en yakın isimlerden biri Deif, yıllardır İsrail'in hedefinde olan bir isim ve Hamas'ın askeri stratejilerinin arkasındaki en etkili liderlerden biri. HALİD MEŞAL... 68 yaşındaki Halid Meşal, 2004'ten 2017'ye kadar Hamas'ın liderliğini yapmıştı. Uzmanlar, onun görevi devralma olasılığı en yüksek aday olduğunu öngörüyor.



YENİ DİNAMİKLER

Sinvar'ın şehit edilmesinin Hamas'ın askeri lider kadrosunda bir boşluk yaratırken, bölgedeki müttefik ilişkilerini ve İsrail-Filistin çatışmasının dinamiklerini yeniden şekillendireceği değerlendiriliyor.

Stratejik bir lider olarak öne çıkan ve Hamas'ın askeri kanadının kurucularından birisi olan Yahya Sinvar özellikle Gazze'deki askeri operasyonların organizasyonunda kritik bir rol oynadı. Gazze'de katliam yapan ama Hamas'ı yok edemeyen, Hizbullah'ın seçkin İsrail ordusunun GOLANİ tümeninin karargahını bombalayınca, büyük eziklik yaşayan Siyonist Netanyahu, Sincar'ı şehit etmeyi abartarak, eziklikleri gidermede kullandığı sırada, Yahya Sinvar'ın şehit edilmesine yönelik ABD Başkanı Biden'ın yaptığı açıklama, arka planı deşifre etti.

Biden, Amerikan İstihbarat Servisi ile Mossad'ın beraberce Sinvar'ı öldürmek için beraberce çalıştığını ifade etti. Gazze'de 50 bin Filistinlinin katledilmesinden ve bu soykırımdan Amerika ile İsrail ortaklaşa suçludur. Amerika'nın büyük desteğine rağmen, Siyonist Netanyahu, Hamas'ı yıkamıyor.

Siyonist İsrail, bu tür suikastlerle Hamas'ın direniş kapasitesini zayıflatmayı hedeflerken, Hamas'ın geniş tabanı ve yerel desteği sayesinde bu tür kayıpları telafi etme kapasitesi bulunuyor.

Hamas, geçmişte de benzer lider kayıpları yaşadı ve bu kayıpları hızla telafi etmeyi başardı. Şehit Yahya Sinvar'ın yerine gelecek isim, olası gelişmeler için son derece yol gösterici olacak. Şehit Haniyye siyasi kanat ismiydi.

Yahya Sinvar askeri kanat ismi idi. Yeni liderin siyasi kanattan olması halinde, diplomasi daha fazla ön plana çıkabilir. Ateşkes görüşmeleri hemen gündeme girebilir. Siyasi kanattan gelecek yeni Hamas lideri, başta Katar ve Mısır ile beraber, diplomatik çabalarını yoğunlaştırarak Gazze üzerindeki askeri baskıyı hafifletmeye çalışabilir deniyor.

Askeri kanattan yeni lider gelirse, bu bağlamda, Hamas'ın askeri operasyonlar ile diplomatik girişimler arasında bir denge kurması gerekeceği ifade ediliyor.



TÜRKİYE VE KATAR

Gazze üzerindeki yoğun askeri baskı ve abluka, Hamas'ın hareket alanını daraltmaya devam ediyor. Bu durumda, Hamas'ın bölgesel müttefiklerinden aldığı destek ve uluslararası alandaki diplomatik çabaları, hareketin geleceğini şekillendiren en önemli faktörler olacak. Başkan Erdoğan'ın, Filistin davasında en etkili savunucusu olması İslam İşbirliği teşkilatını ortaklaşa harekete geçirmede önde bulunması, yeni Hamas liderin olası diplomatik temaslarında büyük rol oynayacaktır.

Başkan Erdoğan-Türkiye, Katar ve Mısır'ın yeni süreçte Hamas'ın diplomatik çabalarına destek sağlayabilir. Özellikle Türkiye, Filistin davasına verdiği destekle bilinirken, Katar da Gazze'deki altyapı projelerine finansal destek sağlayarak Hamas'a dolaylı bir katkı sunmaktadır. İran, İsrail'e başarılı bir darbe vurdu. İsrail'in yapacağı misilleme ve zamanı üzerinde tartışmalar sürüyor.

ABD Başkanlık seçimlerine 16 gün kaldı. İsrail misillemesinin, seçim sonrasına kalması olasılığı yüksek. Derin Amerika'nın, İsrail'in İran misillemesi çerçevesini çizdiği konuşuluyor. ABD'ye göre Siyonist Netanyahu'nun İsrail'in İran misillemesi, çok büyük olmayacak. ABD'den sızan son bilgilere göre, Washington, İsrail'e İran'ın nükleer ya da petrol tesislerini vurma yerine daha sınırlı bir karşı saldırı sinyali vermiş. Derin Amerika'nın sesi Washington Post'un konuyla ilgili bilgi sahibi iki Pentagon yetkilisine dayandırdığı habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a, İran'a yönelik bir karşı saldırıda İsrail'in sadece askeri hedefleri vuracağını iletti. Yetkililere göre ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu'ya misilleme çerçevesi uyarısında bulundu. Konu hakkında bilgi sahibi Pentagon yetkilileri, Netanyahu'nun İsrail'in sadece askeri hedefleri vuracağını teyit ettiğini söyledi. Hizbullah ne yapacak?

Lojistik destek sağlama kapasitesi ve İsrail'e karşı yürüttüğü operasyonlardaki tecrübesi, Hamas'ın askeri kanadını yeniden organize etmesinde büyük bir avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

SONUÇ

DOĞU'DA ve Batı'da yapılan değerlendirmeler ağırlıklı olarak, "Yahya Sinvar'ın şehit edilmesi Hamas'ı sarsmış olsa da İsrail-Filistin savaşının sonunu getirmeyecek" şeklinde oluyor.

Gazze'nin Han Yunus kentinde konuşan Filistinliler savaşın süreceğini söylüyorlar.

Gazzeli Doktor Ramadan Faris, "Bu savaş Sinvar, Haniye, (Hamas lideri Halit) Meşal veya başka bir lider ya da yetkiliye bağlı değil" dedi ve ekledi: "Bu, hepimizin bildiği ve anladığı gibi Filistin halkını yok etme savaşı.

Mesele Sinvar ya da başkasından çok daha büyük." Evanjelist Siyonistler, Tüm Orta Doğu'yu istiyorlar. Lübnan, Suriye ve Yemen'e saldırıyorlar.

Yakında Irak'a saldırmaya hazırlanıyorlar. EVET.

Filistin ile Siyonistler arasındaki savaş 1919'dan beri yüzyılı aşkın süredir devam ediyor. İSRAİL'İ EMPERYALİST BATI, BİR HANÇER OLARAK MÜSLÜMAN COĞRAFYA'YA SOKTU. İSRAİL'İN 1948 HARİTASINA BAKINIZ. 75 YILDA FİLİSTİN'İ YUTA YUTA BUGÜN NEREYE

GELDİ? EMPERTALİSTLERİN KİRLİ HARİTALARI NELER OLACAĞINI GÖSTERİYOR.