Amerikan B-2 ilk kez Husileri bombaladı

ABD başkanlık seçimlerine 18 gün kaldı. Kim önde, Kamala Harris mi yoksa Trump mı?

Seçim sonrası dünya ne bekliyor?

Bu analizler dünyada ve Türkiye'de arttı.

Peki, ABD'nin yeni başkanı dünya siyaseti için neden önemli? Her ABD seçiminin önceki seçimlerden farklı bir öneme sahip olduğuna dair açıklamalara alışkın olsak da bu seçimin hem ABD hem de dünya siyaseti için keskin değişimlere neden olması çok mümkün. Bu konuda stratejik düşünce merkezlerinde üç neden var... Üçüncü dünya savaşının tartışıldığı süreçte, Rusya-Ukrayna savaşı ve Siyonist Netanyahu'nun Ortadoğu'yu kana bulaması, Gazze katliamlarının durdurulması meselesi... Yeni dünya düzeni inşa ediliyor (2040 dünyası). Dünya siyaseti her zamankinden daha karmaşık, daha kutuplu ve daha kızgın.

Amerikan toplumunun hem iç hem de dış siyasete bakış açısında ciddi bir güvensizlik ve yeni arayışlar söz konusu.

Kim önde?

ABD'DE SON ANKET

Son durum hata payı içinde, Harris de gelebilir, Trump da gelebilir. İki salıncak eyalet seçimi belirleyecek. ABD'de başkanlık seçim sürecinde yapılan anketleri yayımlayan "Real Clear Politics (RCP)" adlı haber platformunda yer alan ülke geneli anketlerin ortalamasına göre Harris yüzde 49,2 desteğe ulaşıyor.

Buna göre Harris, aynı anketlerde yüzde 47,5 destek toplayan Trump'ın önünde gözüküyor. "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip olan 7 salıncak eyaletteki anketlerin ortalamasına göre Trump'ın 0,7 puan farkıyla Harris'in önünde olduğu görülüyor. Buna göre Trump, ekimdeki son anketlere göre Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 0,7, Arizona'da 1,1, Nevada'da 0,5, Michigan'da 1, Kuzey Carolina'da ise 1,3 puan farkla Harris'in önünde yarışı sürdürüyor. Sonuçlar genellikle hata payı içinde kalıyor.

İKİ STRATEJİK KARAR

Derin Amerika, İsrail'in İran misillemesi çerçevesini çizdi. Derin ABD ile Siyonist Netanyahu'nun İsrail'in İran misillemesi, çok büyük olmayacak.

Sadece İran'daki askeri hedeflerin vurulacağı konuşuluyor. ABD'den sızan son bilgilere göre, Washington, İsrail'e İran'ın nükleer ya da petrol tesislerini vurma yerine daha sınırlı bir karşı saldırı sinyali vermiş. Derin Amerika'nın sesi Washington Post'un konuyla ilgili bilgi sahibi iki Pentagon yetkilisine dayandırdığı habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a, İran'a yönelik bir karşı saldırıda İsrail'in sadece askeri hedefleri vuracağını iletti. Yetkililere göre ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu'ya misilleme çerçevesi uyarısında bulundu. Konu hakkında bilgi sahibi Pentagon yetkilileri, Netanyahu'nun İsrail'in sadece askeri hedefleri vuracağını teyit ettiğini söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın balistik füze saldırısına aynı şekilde karşılık verme (nükleer ve enerji sistemlerine saldırma) sözü vermişti.

HEDEFİ TESİSLERDİ

ABD, füze saldırılarının başlangıcından bu yana Yemen'deki Husi hedeflerini ilk kez B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla dün (17 Ekim perşembe sabahı) vurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Perşembe sabahı erken saatlerde Yemen'de İran destekli Husilere karşı hava saldırıları başlattıklarını açıkladı.

Austin, hava saldırılarında uzun menzilli B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığını ve beş yeraltı silah depolama (balistik füze) tesisinin hedef alındığını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail-Hamas savaşı nedeniyle aylardır Kızıldeniz koridorunda gemilere saldıran Husileri hedef alan saldırılarda B-2 bombardıman uçaklarının kullanılması son derece ender rastlanan bir durum. B-2, Husilere ait tesis ve silahları hedef almak için şimdiye kadar kullanılan savaş uçaklarından çok daha büyük ve çok daha ağır bomba yükü taşıma kapasitesine sahip.

İRAN'A NET UYARI

Husilere ait al-Masirah uydu haber kanalı, Yemen'in 2014'ten beri elinde tuttuğu başkenti Sanaa çevresinde hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Ayrıca Husilerin kalesi Saada çevresinde de saldırılar düzenlendiği belirtildi. Saldırının aynı zamanda Husilerin başlıca destekçisi olan ve geçtiğimiz yıl İsrail'i iki kez balistik füze saldırılarıyla hedef alan İran'a da dolaylı bir uyarı niteliği taşıdığı belirtiliyor. Savunma Bakanı Austin, "Bu, ABD'nin ne kadar derine gömülü, sertleştirilmiş ya da güçlendirilmiş olursa olsun düşmanlarımızın erişmemizi istemediği tesisleri hedef alma kabiliyetinin eşsiz bir göstergesiydi" dedi. Bilindiği gibi Amerika ağır bombardıman uçaklarını Ürdün'e göndermiş, İran'ın nükleer bomba yaptığını iddia ettiği Isfahan tesislerini vurmaya hazırlandığı haberleri planlı olarak sızdırılmıştı.

SONUÇ

FİLMLERE konu olan Amerikan "derin devleti" bir gerçektir. ABD'de başkandan çok, derin Amerika'ya bakınız. Dünya hegemonyası için kararları derin Amerika alır, ABD başkanı uygular.

NİTEKİM yine öyle oldu.

Harris ve Trump ABD başkanı olmak için eyalet eyalet gezerken, Biden emekliliğe yaklaşırken, derin Amerika (CIA, Pentagon, Dış İlişkiler Konseyi, Silah Baronları ve büyük iş dünyası ve Wall Street) kararları alıyor. Evet, derin Amerika, dünyada yaşattığı ve yaşamakta olduğu gelişmeleri değerlendirmek, ABD hegemonyası için böl-yönet stratejisiyle ülkeleri dizayn etmek, bölmek, biçmek, darbe yaptırmak ve Amerikan silah baronlarıyla yakın çalışan Pentagon-askeri yapılanmasını bu değerlendirmeler doğrultusunda 30-50 yıl aralığında izlenecek rota çerçevesinde şekillendirmektedir.

Bugün, Türkiye ne yapıyor? Yıllar sonra Türkiye ayağa kalktı.

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