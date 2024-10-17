Türkiye’nin Çelik Kubbesi nasıl olacak?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılında halen sürerken, Siyonist İsrail de bir yıldan bu yana Gazze'yi yıktı, yaktı, 50 bin Filistinliyi katletti. Katil Netanyahu, Gazze'den sonra savaşı Lübnan'a, Suriye'ye, İran'a saldırarak yaymaya çalışırken, bu iki savaşta insansız hava araçlarının savaş sahasını önemli ölçüde etkilediğini ve etkilemeye de devam ettiğini görmekteyiz.

Rusya, Ukrayna, Gazze, Lübnan, Suriye, İran semalarında İHA'lar, SİHA'lar, füzeler gökyüzünü dolduruyor, sivil ve asker hedefleri etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor.

Savaşın çehresi değişiyor; savaşın geleceğinde hassasiyet, hız ve otonomi hakim oluyor.

FÜZELERİN ETKİSİ

Modern savaş sahasında isabetlilik, ölümcüllük ve otomatik kontrol kritik önem taşır. İHA'lar da bunları sağlayabiliyor. Füzeler ise savaşın çehresini tamamen değiştiriyor, sınır tanımıyor, atmosfer tanımıyor. Süpersonik, balistik büyük patlayıcılarla geniş bir menzile sahipler ve yıkıcı oluyorlar. Küresel güçlerin ürettiği İHA'ları, SİHA'ları, füzeleri almaya çalışan birçok ülke var. Helal olsun geleceği çok iyi öngören Selçuk Bayraktar'a. Türkiye, sadece kendi İHA-SİHA'larını seri olarak üretiyor; aynı zamanda rakiplerinin İHA'larının sinyallerini karıştırmak için siber savaşa yatırım yapıyor. Ortadoğu, Türkiye'nin yakın bölgesindeki çatışmalı ortam ve terör örgütlerinin tehditleri üzerine Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacı gündeme geldi. Suriye'de savaşın başlaması sonrasında ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatif arayışına girdi.

S-400 BATARYALARI

Türkiye 2013'te, ilk uzun menzilli füze ihalesini Çin firması CPMIEC'ye vermiş; projede teklif veren Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam ile Amerikan Raytheon Co. şirketi ikinci ve üçüncü sıralarda yer almıştı. Ancak ihale iptal oldu. Türkiye bu süreçte ABD'den Patriot talep etti ama talepleri sonuçsuz kaldı. Türkiye'de gerçekleşen ABD aparatı FETÖ'nün başarısız darbe girişimi sonrasında Türkiye savunma sistemi için Rusya'dan S-400 bataryalarını 12 Temmuz 2019 tarihinde teslim aldı. Türkiye bu alım sonrasında bir taraftan da kendi sistemlerini kurmak için çalışmalara başladı. Ayrıca, 18 Nisan 2007'de, Türkiye Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (TLALADMIS) ihtiyacına yönelik programı başlatmıştı. Sistemler, Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007'den itibaren geliştirildi.

HİSAR VE TAYFUN

HİSAR; askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılan hava savunma füze ailesi olarak tanımlanıyor. HİSAR A+ (Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) ve HİSAR O+ (Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) yerli imkânlar ile geliştirilerek 2021 yılı itibarıyla envantere girdi. Uzun menzilli savunma sistemi çalışmaları devam ediyor.

Hisar A ve Hisar O'nun uzun menzilli versiyonu olan, SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi için füze geliştirme çalışmaları devam ediyor. SİPER Ürün-1 ve SİPER Ürün-2'nin ardından SİPER Ürün-3 füzesi için çalışmalar tamamlandı. Türkiye, uzun menzilli

hedefleri yok etmek amacıyla TAYFUN füzesi üzerinde menzili artırmaya devam ediyor.

TAYFUN, kısa menzilli balistik füze olarak Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlıyor. TAYFUN Füzesi'nin menzili şu anda bin kilometre üstüne çıktı. Türkiye'nin şu anda hava savunma sistemi açısından en gelişmiş teknolojisi Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemleri. Türkiye tehdit durumlarında S-400'leri aktive etme kapasitesine sahip.

BÜTÜNLEŞİK MİMARİ

Türkiye tam zamanında, hava ve füze savunmasına odaklı bir stratejiyi ortaya koydu. Çelik Kubbe, tek bir projenin ötesinde, bir doktrin özelliği taşıyor. Bu doktrin, Türkiye'nin uzun vadeli hava ve füze savunma doktrinini oluşturan bir bütünleşik mimariyi ifade ediyor. Milli savunmada devrim yapan Türkiye'nin yerli savunma sanayisi böyle bir projeyi gerçekleştirecek yeterliliğe sahip. Savaş teknolojilerinin geldiği noktayı göz önüne alacak olursak, özellikle Orta Doğu'daki İsrail-İran gerilimine bakarsak, füze ve hava savunmasının önemi daha da artmış durumda.

Çünkü kısa süreli savaşlarda büyük yoğunlukta hava ve füze saldırılarının olduğunu görüyoruz.

Türkiye, hava savunma stratejisi ile "farklı tehditlere farklı füzelerle" yanıt vermeyi öngörüyor. Büyük plan içinde, Türkiye'nin yerli teknolojiyle geliştirdiği hava savunma sisteminin adı "Çelik Kubbe" olarak açıklandı. Çelik Kubbe, farklı irtifada hava savunma sistemlerinin birlikte çalıştığı bütünleşik bir mimari olarak tarif ediliyor. Türkiye'nin mevcut ve geliştirmekte olduğu füzelerin, İHA'ların, SİHA'ların, Akıncıların, milli ve yerli savaş uçaklarının, balistik füzelerin, S-400'lerin, Türkiye'nin imal etmekte olduğu milli savaş uçağı KAAN ve KIZIL ELMA'ların yer aldığı entegre çalışacağı hava savunma sistemidir.

SCHOLZ'UN ZİYARETİ

Eurofighter savaş uçağı ortaklarından olan İngiltere'nin küresel medya organı BBC, önceki gün manşetten şu haberi verdi: Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da yapacağı görüşme öncesi Berlin'den gelen haberler, Türkiye'nin uzun süredir satın almak istediği Eurofighter savaş uçağı konusunda Almanya'nın tavrını yumuşattığını gösteriyor. Almanya, Eurofighter satışında yeni bir değerlendirme yapıyor. Bunun nedenleri; Rusya- Ukrayna savaşının değiştirdiği jeopolitik dengeler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay verilmesi sonrası ABD ve diğer müttefiklerin silah satışındaki kısıtlamaları kaldırması ve Eurofighter satışının Türkiye ile ilişkilerde yeni bir başlangıç oluşturması beklentisi. Ankara, bir taraftan kendi kaynaklarıyla KAAN savaş uçağının geliştirilmesine odaklanırken, diğer taraftan ABD'yle 40 yeni F-16 savaş uçağı teslimi için müzakereler yapıyor ve dört Avrupa ülkesinin ortak savaş uçağından 40 Eurofighter savaş uçağı almak için de konsorsiyum ülkeleri İngiltere, İspanya, İtalya'dan olumlu yanıt aldı. Sıra Almanya'da. Almanya, son bir yılda yaşanan gelişmelerle bu konuda daha farklı bir noktaya geldi.

Diplomatlar, Berlin'in Eurofighter satışı konusunda daha iyimser bir pozisyona geldiğini belirtiyorlar.

SONUÇ

İNGİLİZ BBC'ye göre, Almanya'dan onay çıkması durumunda 40 uçağın 24 tanesinin kısa sürede Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatı mümkün olacak.

ABD'den alınacak yeni F-16'lardan önce gelmesi beklenen uçakların pilot eğitimi, bakım eğitimi ve diğer teknik konular Türkiye'ye yapılacak.

Dünyanın en tecrübeli lideri Recep Tayyip Erdoğan ve büyük devlet Türkiye, Avrasya'nın kalpgahında kilit ülke. Bölgesel güç, küresel aktör. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir oyun yakın coğrafyamızda tutmaz. Yapsalar da işleyemezler.

Nokta.