Hakan Fidan'dan çok kritik uyarı

İSRAİL İRAN'A SALDIRIRSA RUSYA VE ÇİN POTAYA GİRER İSRAİL'İN İRAN'A MİSİLLEMESİ SENARYOLARI

Siyonist Netenyahu- Israil'in İran misillemesine yönelik senaryolar tartışılırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok kritik bir uyarıda bulundu.

MİT Başkanlığında birçok kritik gizli toplantı yapan, sonra Dışişleri Bakanlığın da birçok krizin arka planına vakıf Bakan Hakan Fidan'ın kritik uyası, büyük tehlikeye haber veriyor. Dışişleri Bakanı Fidan, "SAVAŞIN TÜM BÖLGEYE YAYILMA RİSKİ HAFİFE ALINMAMALI. Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmak zorundalar" Kritik eşik şu. İsrail'in İran misillemesi, İSRAİL NÜKLEER TESİSLERDE VE PETROL SAHALARINDA olduğu takdirde, İran'da SÜPERSONİK FÜZELERLE İSRAİL'E KARŞILIK vereceğini açıkladı. Böyle bir gelişme olursa, Nükleer sızıntılar Türkiye'yi de çok olumsuz etkileyecek. Enerji saha ve depolarının vurulması karşısında, ülke petrolünün yüzde 65'ini İran'dan alan ÇİN ve İran ile stratejik beraberlik içinde olan Rusya'nın devreye girmesi ihtimali ORTADOĞU savaşının KÜRESEL EVREYE taşınması manasına geliyor. İRAN BASRA KÖRFEZİNİ KAPATABİLİR Stratejik düşünce merkezleri, Siyonist İsrail, İran'ın petrol tesislerine saldırırsa olası neler olabileceğini masaya yatırdı. İsrail YIKICI SALDIRI yaparsa, İran'ın Basra körfezi girişini gemileri bombalayarak, mayınlayarak kapatabilir. Böyle bir durum Çin'i ve Avrupa'yı derinden etkiler. Ayrıca Katar Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman'dan petrol ve doğal gaz çıkışı yaptıkları için bu ülkelerde çok sıkıntıya girecektir. Basra körfezi ülkelerinin kritik pozisyona düşmesi dışında, ABD seçimlerinin de sonucunu etkileyecek bir gelişme olacağı vurgulanıyor.

ABD seçim öncesi Basra körfezi kapandığı takdirde petrol-doğal gaz fiyatları dünyada da 150 dolarlara çıkacak (Şu anda 78 dolar civarında) Amerika'da petrol artışı olunca KAMALA HARRİS seçimi kaybeder, TRUMP KAZANIR deniyor. ABD'de benzinin fiyatı şu anda 4 dolar, Basra Körfezi kapandığı takdirde benzin fiyatı 7 dolara çıkınca Kamala Harris'in ABD seçmeninden büyük tokat yemesi değerlendiriliyor. Bu risk nedeniyle, ABD Başkanı Biden, Kamala Harris'in, İsrail'in ABD seçimi öncesi Iran saldırısını durdurmaya çalıştığı konuşuluyor.

BAKAN FİDAN'IN DERİN UYARILARI

Bakan Fidan'ın derin uyarılarına tekrar dönelim: Fidan net ve açık konuşuyor: "Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz.

Mevcut gerilimi azaltmak için Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmelidir.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını bitirmelidir ve her türlü saldırgan tavırdan vazgeçmelidir. " Hatırlayalım.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7 Ekim 2023'ten bu yana Türkiye'nin tüm platformlarda savaşın büyüyeceği yönünde telkinlerde bulunuyordu. Aradan bir yıl geçtikten sonra KÜRESEL SAVAŞ TEHLİKESİNE işaret ederken, "İsrail ile İran arasında bir savaş halini yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmek gerekiyor. Bölge devletleri tarafından, bizim tarafımızdan yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz, yapılabilecek en isabetli adım olur" uyarısında bulundu.

Bakan Fidan, İran-İsrail olası savaşı riskine karşı, "böyle bir ihtimale hazır olmamız gerekiyor ülke olarak, bölge olarak. Bu yaygınlaşma, tabii ki istediğimiz bir yaygınlaşma değil.

Bölgede savaşın yaygınlaşması daha farklı, istikrarsızlık alanlarının tetiklenmesi bizim arzuladığımız bir şey değil" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin olası bir dünya savaşına ne kadar hazır olduğu sorusu üzerine Hakan Fidan, devletin birçok organının görevi itibarıyla bu soruya cevap vermek ve hazırlık yapmakla meşgul olduğunu söyledi. Fidan, "Türkiye'nin şu anda tecrübe olarak hem bölgesini analiz etme hem dünyadaki yeni gelişmeleri analiz etme konusunda gerçekten çok üst düzeyde olduğunu söyleyebilirim" dedi. Mevcut küresel siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyolojik tüm gelişmelerin daha fazla bölünmeyi ve kamplaşmayı işaret ettiğine dikkati çeken Fidan, "Türkiye, 20 yıldır bir ateş çemberinin ortasında. Çok şükür, bütün bunların içinden sağ salim geçmeyi başardı ve bölgesinde bir abidevi bir anıt gibi yükseliyor, duruyor." değerlendirmesini yaptı.

İRAN İLE İSRAİL SAVAŞININ SENARYOLARI

Israil'in İran'a saldırmasının ne zaman ve nasıl olduğu, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin STRATEJİK GÜVENLİK MERKEZLERİNDE enine boyuna değerlendirildiği biliniyor. Israil'in, Amerika seçimlerinden (5 Kasım 2024) önce mi, sonra mi? olacağı tartışılırken, Önceki gün, İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırıldı. Belgelerde İsrail'in İran hedeflerine yönelik saldırı planının ayrıntıları yer aldı.

İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin Tahran ile bağlantılı bir Telegram hesabına sızdırılması, başta Türkiye olmak üzere Doğu'da ve Batı'da yankıları sürüyor. İran'la bağlantılı Telegram hesabından yapılan paylaşımda "ABD istihbaratından bir kaynak, İsrail'in İran'a kapsamlı bir saldırı için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli, Ulusal Jeo-uzamsal-İstihbarat Ajansı'na ait son derece hassas ve çok gizli ABD istihbarat belgesini bizimle paylaştı" denildi. Sızdırılma iddiaları tartışmalara yol açarken belgelerde İsrail Hava Kuvvetlerinin üslerinde son zamanlarda gerçekleştirilen ve İran'a saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylı olarak anlatıldığı belirtiliyor. Söz konusu belgelerin ayrıca, İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığına işaret ettiği kaydediliyor. Konuya dair The Jerusalem Post Gazetesi'ne konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili ise "İsrail savunma teşkilatı sızıntının farkında ve bunu çok ciddiye alıyor" dedi.

İKİNCİ THAAAD HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İSTEDİ

İsrail, İran'ın balistik füzelerle demir kubbeyi delmesiyle şok yaşarken, Tel Aviv yönetiminden olası yeni saldırılara ilişkin önlemler hızlandırıldığı gözleniyor.

Siyonist Netenyahu ve savaş kabinesi, İran'dan gelebilecek olası misillemelere nasıl hazırlanılacağı konusunda bir dizi toplantılarına devam ettikleri belirtiliyor.

Iran balistik füze ile misilleme yaparak Demir Kubbeyi delmesi İsrail'i harekete geçirirken, başka bir olası İran saldırısına ilişkin Tel Aviv yönetimi harekete geçti. İsrail Savunma Bakanlığı binasının da bulunduğu Tel Aviv'deki Kirya bölgesinde GPS sinyalleri devre dışı bırakılmaya başlandı. İran u bağlamda hava savunma sistemi, ordu, Savunma Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığı ve hassas tesislerin kontrol sistemlerindeki hazırlıkların üst düzeye taşınacağı aktarıldı. İsrail Savunma Bakanlığı binasının da bulunduğu Tel Aviv'deki Kirya bölgesinde GPS sinyalleri devre dışı bırakılmaya başlandı.

SONUÇ

AMERİKA İKİNCİ THAAD SİSTEMİ VERECEK Mİ?

BİLİNDİĞİ gibi, Siyonist olduğunu söyleyen ABD Başkanı Biden-ABD savunma Bakanlığı (Pentagon) İsrail'in hava savunma sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olmak üzere,12 Ekim'de ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini konuşlandırdı. Siyonist Netenyahu'nun, İran'a saldırması sonrasında savaşın genişlemesini düşünerek, Amerika'dan 2'İNCİ BİR THAAD FÜZE sistemi istedi. Amerika'nın, İKİNCİ THAAD sistemini vermesi zamanı çok önemli. Çünkü hemen sistemi verirlerse, ABD seçim öncesi Israil'in İran'a saldırması gündeme girebilir.

Eğer ABD ikinci Thaad sistemini ABD seçim sonrası yani 5 Kasım sonrası verirse İsrail'in İran saldırısı Kasım ayına sarkmış olacak.